A tárcavezető az egyeztetésen kifejtette, párbeszédet kell folytatni annak érdekében, hogy a mezőgazdaságot ért kihívásokra megfelelő válaszokat tudjunk adni. Egymás álláspontját mélyebben megismerve lehet megfontoltabb döntéseket hozni. A miniszter reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a szomszédunkban dúló háborúnak minél hamarabb és minél megnyugtatóbb módon le kellene zárulnia.

Nagy István elmondta, hazánk tisztában van azzal, hogy Ukrajna számára rendkívül fontos a mezőgazdasági exportjának zavartalansága, mivel ez jelenti az ország működtetéséhez az egyik legnagyobb költségvetési bevételt. A magyar gazdák érdekében hazánk azonban továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Ugyanakkor a transzport továbbra is engedélyezett, így az ukrán termékek a tengeri szállítás mellett szárazföldi útvonalon is el tudnak jutni a felvevő piacokra.

A miniszter kitért arra is, hogy a Brüsszel által bevezetett autonóm kereskedelmi intézkedés (ATM) 2025. június 5-ig tart. Hazánk elsődleges érdeke, hogy ezt követően az Európai Unió olyan szabályozást tegyen le az asztalra, ami figyelembe veszi Magyarország érdekeit.