Pénteken a szántódi Kossuth Parkban vette kezdetét a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 13. Tandemkerékpár túrája a Balaton körül. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára, különösen a sportban és a művészetekben, valamint hogy megteremtse a közös, egymást segítő sportolás örömét. A túra során látássérültek és látók, mintegy 75-en, 25 tandemkerékpárral vágnak neki a Balaton megkerülésének, együtt bizonyítva, hogy a közösség ereje nehézségeken is átívelő lehetőségeket képes teremteni.

A megnyitó esemény emlékezetes pillanata volt, amikor Vizvári Attila, Szántód polgármestere és az egyesület képviselői emlékszalagot helyeztek el a két éve közösen ültetett gesztenyefán. Mint Tálos Marianna, az egyesület elnöke is hangsúlyozta, a balatoni tandem túra nemcsak sportesemény, hanem egyben esélyegyenlőségi kampány is, amely során a résztvevők a sporton keresztül hirdetik az elfogadást és a közösségi összefogást.

A túra augusztus 17-én Siófokon folytatódik, ahol integrált műsorral lépnek színpadra, továbbra is hírdetve, hogy a közös élmények és a közösség ereje mennyire fontos a mindennapokban.