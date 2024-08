Mezítláb autentikus viseletben sétált a szennai skanzenben társával Homoki Levente. – A viseletet a skanzentől kaptuk kölcsön, van rajtam egy vászon bő nadrág, egy ing, egy mellény és egy kalap – mutatta szerelését a diák, aki társaival filmet forgatott. – Népmese történetét dolgoztuk fel, nem mozgóképet használunk, hanem élő szereplőket mozgatunk, mint bábukat, ez a pixiláció – mesélte a mozgókép és animáció szakos tizedikes diák, aki szerint ebben a nagy melegben nem könnyű dolgozniuk, próbálnak kisebb szüneteket tartani és sok folyadékot fogyasztani. A balatonszabadi tanuló megjegyezte: már gyerekkora óta szeretett rajzolni és vonzották az animációk, szeretne tanulmányai után ezzel foglalkozni. – Három csapatban másfél perces story boardot készítettünk és ezek alapján készül a film, nagyon jó az itteni terep – mesélte a szekszárdi Wirt Klaudia.

Horváth Szaffi Karina föld színeit használta és a szalmát ruhája tervezésekor. – Grafika helyett választottam a divattervezést és nem bántam meg és nagyon tetszik ez a környezet, bár a régi népi kultúra nem áll hozzám közel – mesélte a tanuló. A mellette lévő asztalon fa lapokra különböző mintákat festettek a dekoratőrös diákok. – Én a népi inda motívumot festem most zölddel és pirossal és itt a szabadba nagyon jó dolgozni – mondta el Babodi Zsófia. – Számomra nagyon megnyugtató itt alkotni – tette hozzá Lehner Flóra. Fekete Éva szakoktató egykori egyetemista társaival évek óta kísérletezik nyaranta, hogy melyek azok a növények, amelyekből szép festékek nyerhetőek ki. – Például a dió, cékla levél, az aranyvessző, hagymahéj, rózsalevél és ezeket papírral vagy pamut anyaggal társítottuk, ezúttal vas vagy réz-szulfátot használtunk, amelyek kihozták a kékes-szürkés valamint a sárgás színeket – mutatta Fekete Éva. A diákok is bátrán kipróbálhatták a növényi festéket, a munkákból a közeljövőben kiállítás is nyílik.

Surányi Péter, a Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium igazgatója elmondta: nyolcadik alkalommal augusztus utolsó hetében a Szennai Skanzenben töltik a nyári gyakorlatukat a tizedikes textilműves, dekoratőr, divattervező, a fotós, a mozgóképes, a kerámia műves, grafikus szakos tanulók. – Hat-hét szaktanár van az ötvenhat diákkal egy-egy állomáson és öt napon át vagyunk itt – tette hozz az igazgató. Farkas Gergely, a Szennai Skanzen muzeológusa-múzeumpedagógusa egy kis ízelítőt adott a tanulóknak a paraszti világról. – Nagyszüleik is csak gyerekként tapasztalhatták meg az itt található tárgyi kultúrát, építészetet, máshogy szocializálódnak, gondolkodnak a mai fiatalok, de meglátják a számukra fontos tudáselemeket – jegyezte meg Farkas Gergely. Hozzátette azt is, hogy egész nyáron zajlottak táborok náluk az óvodás korosztálytól a felnőttig. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében számos közösségi és szakmai programot szerveznek, majd Márton nappal zárják az idei szezont.