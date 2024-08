A rendezvényre többek között a Dráva Menti Nyugdíjas Klubok Köre képviselői is meghívást kaptak. Az alapítók azonban már csak fentről figyelhették a történéseket, míg a leghosszabb ideig regnáló klubvezető, Hunyadi Magdolna betegség miatt nem lehetett ott az összejövetelen. A visszatekintésből kiderült, hogy az alakuláskor harmincegy fős társaság létszáma idővel megkopott, jelenleg alig több mint húszat számlálnak. Hogy a klub nem akármilyen szerepet töltött be a faluközösség életében, arról a legilletékesebb, a harmincnégy éves polgármesterség után leköszönő Kovács Zoltán szólt.

Elmondta, hogy rendkívül büszke a csapatra, amelynek tagjaira mindenkor számíthatott a faluvezetés. Nem múlhatott el nagyobb rendezvény vagy ünnepség a részvételük nélkül, de ha kellett, önzetlenül vállaltak társadalmi munkát is. A polgármester megemlékezett volt vezetőkről is, megköszönve a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájukat, majd az évfordulóra emlékezve oklevelet adott át a klubot egy éve irányító Kalapos Ferencnének. Ugyancsak elismerően beszélt a jubilálókról Stikel János, a vármegyei nyugdíjas szövetség elnöke is. – Hogy jó döntés volt negyven éve a klubalapítás, azt az elmúlt időszak sikerei mindennél ékesebben bizonyítják – mondta.

Kiemelkedő munkát végeztek a berzenceiek

– A közösség mindenkor kiemelkedő munkát végzett a hagyományőrzésben, és évtizedek óta aktív szereplője a szövetség kulturális életének is. Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik már nem lehetnek közöttünk, de jelentős érdemeket szereztek a klub sikereiben. Köszönet érte, mint ahogy köszönet a támogatóiknak is, akik nélkül ma nem beszélhetnénk ilyen szép dolgokról – mondta Stikel János, majd Kovács Lajos emlékplakettet adott át a közösségnek. Az ünnepi műsor igazán méltó volt a jubileumhoz: a részvevők válogatást láthattak a klub negyven évének kulturális életéből, tapsolhattak a táncosok összeállításának és a színjátszók jelenetének, valamint meghallgathatták a legszebb népdalokat, köztük a környék népdalkincséből származókat is. Az ünnepség után vacsorával vendégelték meg a részvevőket, majd a rendezvény a késő estébe nyúló táncmulatsággal ért véget.