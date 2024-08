Gombos Sándor, az agrárkamara korábbi somogyi elnöke, a MATE-n az időseknek tartott előadásában beszélt arról, hogy a szőlőt nemcsak az ókorban termesztették, de a honfoglaló magyarjaink számára sem volt ismeretlen.

Elterjedése a középkorra esik, Mátyás korában jelentős exporttermékünk is volt. Borpárlattal a török hódoltság idején kezdtek foglalkozni, mivel a muzulmánok tiltották a borfogyasztást. Az első aszúbort I. Rákóczi György özvegyének, Lórántffy Zsuzsának készítették 1650-ben. Az aszú hamarosan elterjedt Európában, XIV. Lajos francia király egyenesen „a királyok bora a borok királya” jelzővel illette. A szőlőművelés a falusi élet velejárója volt, amely azonban napjainkra az aprófalvak elnéptelenedésével együtt egyre inkább háttérbe szorul. A visnyei hegyen egykor közel harminc szőlősgazda készített bort, mára azonban csupán öten maradtak. Az utolsó mohikánok egyike, Mónok Tibor nyugdíjas évtizedek óta Kadarkútról jár a hegyre, míg páran nyaralónak használják az egykori borospincéket.

– Az idősek kihaltak, az örökösöket azonban nem vonzza a szőlőművelés. A bor csak alkalmi italnak számít, a fiatalok inkább sörkedvelők. Egyébként nem csak a szőlőművelés megy ki a divatból, de a kertek nagy része is műveletlen – mondta. Pedig Gombos Sándor szerint is a kulturált borfogyasztók körében kevésbé fordulnak elő bizonyos érrendszeri betegségek. Példának a franciákat említette, akik több zsíros étel mellett is ritkábban betegszenek meg ez utóbbiban. – A bornak kis mennyiségben érvédő, gyulladáscsökkentő és rákellenes hatása is lehet – tette hozzá.