Ez meglátszik a fonyódi fürdőhelyek forgalmán is.

– Az elmúlt hétvégén olyan sokan jöttek hozzánk, hogy a fonyódi strandokon már egy törülközőt sem lehetett letenni – mondta el legutóbbi tapasztalatait Erdei Barnabás alpolgármester.

Fonyódon hét strand és öt fürdetőhelyen közelíthetik meg a tavat a fürdőzők.

Évek óta nem emelték a belépők árát a Panoráma strandon

– Minden fürdőhelyünk nagyon népszerű, de a kisgyermekes családok körében a legkedveltebb továbbra is a Panoráma strand, ahol már évek óta ugyanannyi a belépőjegy ára. Az idén is 950 forintba kerül a napijegy a strandra, ahol vizes játszótér, kulturált vizes­blokk, lidós part, sportpálya és rengeteg játékelem várja a kisgyermekkel érkezőket – tette hozzá a fonyódi alpolgármester. A szabadstrandokon is hasonló rendezett körülmények várják a fürdőzőket, hiszen strandgondnok gondoskodik arról, hogy a turistákat tiszta környezet fogadja. A Balatonon elsőként Fonyódon nyílt kutyás fürdetőhely, amely a mai napig közkedvelt a gazdik és négylábú társaik körében. Itt is hasonlóan nagy az érdeklődés ezen a nyáron: telt házzal üzemel a kutyás fürdetőhely, ahol gazdik és kutyák együtt élvezhetik a Balaton vizét, vagy játszhatnak a fűben.

Ugyancsak a strandolóknak kedveznek az olyan közösségi kezdeményezések is, mint a bélatelepi Balatonhinta, amely a vasútállomás mögött a Sellő büfétől balra, ötven méterre található. Itt bárki ringatózhat a festői tóval a háta mögött.