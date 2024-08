A tények makacs dolgok, de ebben az ügyben a kétségtelen tapasztalatok ellenére valóban nehéz az eligazodás. Pedig nemcsak jóslatok, hanem konkrét számítások is vannak már. Sőt, kormányzati lépések is! Éppen arról cikkezünk, hogy Hollandia különadóval büntetné a szarvasmarhatartást, Dánia pedig kifejezetten támogatja a gazdákat abban, hogy olyan takarmány-adalék­anyagokat vásároljanak, amelyek csökkentik a marhák metánkibocsátását.

A metán és a szarvasmarha valóban együtt jár, ha úgy tetszik, összenőtt, az ENSZ illetékes szervezetei pedig statisztikai adatokkal is érvelve igyekeznek alátámasztani a félelmeiket. Tudósok ezrei foglalkoznak a témával, köztük a kaposvári Csapó János professzor is, aki lapunk 5. oldalán felvetette: vajon csak a szarvasmarha vagy a tartója, az ember is felelős a metánkibocsátásért?

Nehéz eldönteni, hogy a tehén eleje vagy hátulja felelős a klímaváltozásért

Lássuk be, van abban ráció, hogy ha kiszámolják, hogy a világ mintegy 1,5 milliárd szarvasmarhája vajon kinek az érdekében is bocsát ki metánt. Az ember egyelőre nem a metánkibocsátás alapján fogyaszt, tehát továbbra is igényt tart a tehéntejre, az ebből készült termékekre és természetesen a marhahúsra is.

Ebben a helyzetben felmerül a kérdés, mi van, ha a szarvasmarhához köthető termékek helyett rostban gazdag ételeket eszünk, ahogyan ezt orvosaink egy része is javasolja. Állítólag tény, hogy nem hízunk el tőle, de Csapó professzor szerint a növényi alapú étrend, zöldségek, hüvelyesek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák magasabb rosttartalmúak, ráadásul a metán a rostból keletkezik a vastagbélben. Mi következik ebből? Csökken a metánkibocsátás, ha kevesebb rostot eszik a tehén és az ember. De a teheneknél a testzsír a rostból keletkezik…

Na, akkor erre varrjunk gombot – mondaná megboldogult nagyapám, pedig annak idején ő még nem tudta, nem tudhatta, hogy a teheneken kívül mennyi és mekkora „szennyező” él a Földön, közte számos olyan, akinek hatalmában áll, hogy az ő tevékenységéről – így vagy úgy – elterelje a figyelmet!