Tűzoltásban, újraélesztésben, de lézerlövészetben is jeleskedhettek a vállalkozó szellemű nyaraló csapatok a fonyódligeti Erzsébet-tábor lakói. Ezúttal 533-an élvezték a nyár utolsó napjait a 2021-ben felújított táborban. – Vasárnap óta vagyunk itt és nagyon jól érzem magam, voltunk többször strandolni, sétahajózni és mindenki nagyon kedves itt, mondta Tóth Tamara, aki a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban lesz elsős. Ő is az Arany János Tehetséggondozó Programban tanul tovább, ahogyan a többi táborozó is.

Jöttek nyaralni a gyerkek.

Őket Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára látogatta meg szerdán Fonyódligeten, aki doorstep sajtótájékoztatóján elmondta: országosan 22 intézmény vesz részt a programban, amelyben mintegy 2 ezer tehetséges, de nehéz helyzetű diák tanul. – A tábor célja, hogy itt összehozza a fiatalokat, akik a későbbiekben ebben a speciális programban tanulnak és osztálytársak lesznek. Ők a normál kerettanterven túl több rendezvényben, programban tehetséggondozó programelemben részesülnek, ami őket a felsőfokú tanulmányaikra készíti fel. A program célja ugyanis pontosan az, hogy hátrányos helyzetű, de jól teljesítő diákokat gyűjtsön össze, mondta Maruzsa Zoltán. A fiatalok 2020-tól ösztöndíjban is részesülnek, s az eredmények azt mutatják, hogy a programban résztvevők 75 százaléka felsőfokú intézményben tanul tovább a gimnázium elvégzése után, tette hozzá.

A korábbiakkal szemben ezen a nyáron Zánka helyett Fonyódligeten nyaralhattak az Arany János Tehetséggondozó programban gimnáziumot kezdő diákok.

Mivel évről-évre túljelentkezés van a táborainkra, ezért szűrjük a jelentkezőket rászorultsági alapon. Ebben segítenek partnerszervezeteink is, így tanodákból érkező gyerekek, nagycsaládosok, egyszülős családok gyerekei és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő fiatalokat látjuk vendégül.

-mondta Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke.