Neki fogalma sem volt róla, hogy egybe- avagy külön írják, hogy nyári konyha. Azt tudta, hiszen oda született, hogy a régi falusi családok igazából itt élik az életüket.

Mert a házra, a tisztaszobára, a kisszobára, a ház konyhájára, még a spájzra is vigyázni kellett. Így, ha úgy tetszik, minden „koszos” munka a nyári konyhában készült a disznóvágástól az eltevésen át, a moslékkeveréstől a csibe és kacsakeltetésig. A mi nyári konyhánk a házhoz volt tapasztva, máig nem tudni miért, miközben a szomszédoké átellenben, úgy kutyaugrásnyira volt a háztól. A nyári lak ajtaja a gazdasági udvarra nyílt. A legfontosabb berendezés a sparhelt volt, amely nagy becsben állt, bár tagadhatatlanul viseltesebbnek nézett ki a tisztakonyhai társánál. A kiskonyha tehát a szagok, a gőzök, a piszok és a hihetetlen történetek és beszélgetések, a falusilét birodalma volt.

Más világot élünk

Ezért téved az, aki azt hiszi, hogy a régi nyári konyhában csak nyáron volt élet. A tömés- vagy vegyesfalas házaktól eltérően a nyári konyha inkább téglából, még régebben töméstéglából készült, s vékonyabb volt a fala, ám az igazi élet ott zajlott. Magam is írtam nyári konyhában, lámpafénynél leckét, miközben a család tagjai a kinti munka után ott öltöztek át, mosakodtak, ettek és mindenekelőtt beszélgettek. Mert a nyári konyhában dőltek el a család nagy dolgai, s ott osztották meg a legújabb pletykákat is, s persze a gyermekek fegyelmezése is leginkább ott történt.

Ma már grillkonyhának hívom a „nyári konyhát”, amely alkalomadtán otthont ad az ölésmentes disznóvágásnak, a kemencézésnek és a grillezésnek. Ezek a konyhák már modernek, mosogató van, bojler, nem dézsa és lavór, hűtőszekrény és gáztűzhely, bár hozzánk csak belopózott egy vaskályha, hogy legalább télidőben hallani lehessen a tűz pattogását.

Más világot élünk! De a nyári konyha utánozhatatlan miliője és a családok együttélésére gyakorolt hatása hiányzik. Mindannyiunknak!