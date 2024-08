– Nyolc óra múlott, de már a fele elfogyott – mondta el Domonkos Árpád somogyaszalói termelő. Sokan keresték nála a kápia paprikát is. Tőle nem messze óriási fürtű fehér és kékszőlő is kapható volt. Szili Dezső parasztbarackot is hozott magával. – Van egy terület, amelyet huszonöt éve gondozok és a sok árnyas fa alatt védve voltak a gyümölcsök, nem sültek meg ebben a hatalmas forróságban sem – mutatta portákáját a nyugdíjas őstermelő.



Sokan már az őszre készültek

– A lekvárok, savanyított uborka, csalamádé kész van, most vettem almapaprikát és rakok el ezt is télire – mondta el Kovács Margit, aki egy üveg akácmézet is vásárolt. – Az időjárás még nem az ősz közeledtét jelzi, még szeptember elejéig biztos, hogy hozunk dinnyét – mondta el Kristóf Katalin szuloki termelő. Hozzátette: a hétvégére is az előrejelzések szerint 35 fokot mondanak és a hűsítő gyümölcsből szépen fogy náluk. Korpics Tibornál pedig a grillkolbászokat keresték, valamint a hétvégéi főzéshez egy kis lapockahús került a kosárba. – Gulyáslevest főzök az unokáknak és nagyon szeretik a lángost, az lesz mellé – mesélte az egyik nyugdíjas vásárló az eladónak.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2024.augusztus 23 Káposzta 400 Ft/kg-tól Alma 300 Ft/kg-tól Zeller 450 Ft/kg-tól Csemege kukorica 180 Ft/db-tól Repce és virágméz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3500 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Magyar Burgonya 200 Ft/kg-tól Sárgarépa 350 Ft/kg-tól Zöldség 699 Ft/kg-tól Paradicsom 500 Ft/kg-tól Karfiol 599 Ft/kg-tól Mák 2500 Ft/kg-tól Dió 3900 Ft/kg-tól Vöröshagyma 450 Ft/kg-tól Lecsó paprika 250 Ft/kg-tól Főző tök 400 Ft/kg-tól Csirkemell nagyfilé 1799 Ft/kg-tól Csirke egész comb 849 Ft/kg-tól Csirke szárny 765 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 670 Ft/kg-tól Comb 2250 Ft/kg-tól Karaj 2699 Ft/kg-tól Csülök 1699 Ft/kg-tól Sonka 4900 Ft/kg-tól Grill kolbász 3199 Ft/kg Tojás S 42 Ft/db-tól Tojás M 54 Ft/db-tól Tojás L 64 Ft/db-tól Tojás XL 82 Ft/db-tól Szilva 400 Ft/kg-tól Szőlő 500 Ft/kg-tól Banán 299 Ft/kg Őszibarack 400 Ft/kg Sárgadinnye 690 Ft/kg Görög dinnye 300 Ft /kg Uborka 350 Ft/kg Kardvirág 700 Ft/csokor Őszi rózsa 600 Ft/csokor Körte 400Ft/kg Kifejtőbab 1500 Ft/kg-tól