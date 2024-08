A szolgálat két hónapon át 13 balatoni település 19 strandján gondoskodott a nyugodt és biztonságos nyaralásról. A fiatal segélynyújtók a Balaton déli partján Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonboglár és Balatonfenyves mellett Balatonmáriafürdőn és Balatonberényben láttak el szolgálatot. A Magyar Vöröskereszt (MVK) és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezte a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatot, melyben több mint 300 tizenhat és harminc év közötti fiatal vett rész önkéntesként, derült ki az MVK tájékoztatójából.

A csapat tagjai a nyáron azonnali helyszíni elsősegélynyújtást, a vízben és a parton szerzett sérülések ellátását, a sérültek állapotának stabilizálását végezték, mentőt hívtak és szükség esetén megkezdték az újraélesztést a Balaton partján. A leggyakoribb feladat az idei szezonban is a kagylók vagy kövek okozta vágások, horzsolások és rovarcsípések ellátása volt. Az extrém meleg miatt több alkalommal nap­égés, hőkimerülés és napszúrás kezelésére is szükség volt.

– Már szezon közben is érzékeltük, hogy ebben az évben különösen sok alkalommal van szükség az önkénteseink segítségnyújtására – foglalta össze az idei nyár tapasztalatait Kormos Ádám, az MVK ifjúsági szakmai vezetője. – A statisztikák bizonyították, hogy a hosszan tartó nagy meleg és a Balaton partján pihenők sokasága miatt a szokottnál is jobban megnőtt a sérülések száma.

Az esetszámok július közepén tetőztek, akkor Balaton-szerte egy hét alatt több mint hatszáz alkalommal volt szükség az önkéntesek beavatkozására. A legnyugodtabb hetük augusztus elején volt, közel feleannyi sérülésszámmal. A balatoni szolgálat tagjai az eddigi 18 év alatt 55 889 sérülést láttak el szakszerűen.

Kiss Ferenc, a negyventagú balatonberényi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke, a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület alelnöke hangsúlyozta: fontos munkát végeztek az önkéntesek, mert helyben és azonnal segítettek.

Német vendégek kértek segítséget az önkéntesektől

Fontos és hasznos feladatot látott el az elsősegélynyújtó szolgálat, mivel helyben és azonnal segítettek az önkéntesek. – A Balatonra az idén rengetegen jöttek, Balatonberényben és környéken is sokan nyaraltak és a hazai családokon kívül németek is pihentek – emelte ki a balatonberényi önkéntes polgárőr egyesület elnöke. – S bár már túl vagyunk az ünnepen, még mindig sok a turista. Tíz éve augusztus 20-a után olyan volt a helyzet, mintha lehúzták volna a rolót, most aki teheti, a Balatonnál pihen.