Ebben a rohanó világban szükségünk van meg-megállni, kikapcsolódni, egy jót beszélgetni és hogy jól érezzük magunkat, mint ahogy a mai rendezvényünknek is ez a legfőbb célja – mondta Horváth Anita polgármester a jákói falunap megnyitóján szombaton. A késő estébe nyúló program összeállításakor valamennyi korosztályra gondoltak a szervezők. a kisebbeket többek között játszóvár és ringlispil várta, az ügyesebbek szülői segítséggel a gyöngyfűzést, a szövést és a csillámtetoválást is kipróbálhatták, míg a felnőttek a színpadon zajló előadásokra is figyelve beszélgetéssel, evéssel és iszogatással töltötték az időt. A jó hangulathoz az önkormányzat Puskás Ferencné irányításával ingyen virslis lecsóval és ásványvízzel, valamint kedvezményes árú itallal járult hozzá.

A jákói falunapok fellépők sokasága szórakoztatta a nagyérdeműt. Az óvodások kezdték a műsort kedves bemutatójukkal, majd a helyi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület dalnokainak tapsolhattak a nézők. Hogy a humor se maradjon ki a kínálatból, arról a Hedrehelyi Kulturális Egyesület színjátszói gondoskodtak a Hedrehelyi pletykás asszonyok című népi játékkal. A bemutatójukból a zene és tánc sem maradt ki, mint ahogy a folytatásban is népszerű és kevésbé ismer előadók szórakoztatták az időközben több száz főre duzzadt közönséget. A polgármester elmondása szerint évente mintegy hat-hét nagyobb rendezvényük van, amelyek lebonyolításában, így a szombati falunapéban is sokan közreműködtek.