A hőség ellenére sincs leállás a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületénél: a Marázplastban szerdánként ingyenes vércukor, illetve vérnyomás mérést tartanak. Legközelebb a hosszú ünnepi hétvége után, augusztus 21-én várják a jelentkezőket.

- Sokan már tudják, hogy nyáron is szervezünk méréseket - mondta Misotáné Veress Katalin, az egyesület elnöke. - A nagy hőség és a szabadságolások ellenére minimálisan, alig 15 százalékkal csökkent a jelentkezők száma, de akik tehetik, azok kihasználják a lehetőséget. A kaposváriakon kívül a környező településekről is jöttek, s a vizsgált személyek között egy osztrák házaspár is volt.

Júliusban és augusztusban eddig tíz cukorbeteg gyanús személyt szűrtek ki, volt, akinél extrém magas értéket mértek. A helyszíni találkozók alkalmával diétás füzetet és tanácsot kapnak a résztvevők és a találkozás egyúttal lehetőséget teremt az új tagok beszervezésére. A kaposvári csapat júliusban és augusztusban szünetet tart, az első őszi klubfoglalkozásukat szeptember 17-én a Polgárok Házában rendezik. A cukorbetegek világnapjáról novemberben emlékeznek meg és a komlói csapat tavalyi látogatását az idén viszonozzák.