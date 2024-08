Örömmel sütött-főzött az egykori osztály, amelyben tizennégyen végeztek, de már hatan elhunytak. Tanítóik, tanáraik közül csak az ismert kaposvári pedagógusházaspár, Riez Ferenc és Riez Ferencné lehetett tanúja a színes élménybeszámolónak. A hajdani kisdiákok között van főiskolát végzett, de többségük érettségivel vagy szakmunkás-bizonyítvánnyal is boldog életet él, hiszen a boldogság nem diplomafüggő, a diplomához meg nem feltétlenül kapcsolódik értelmiségi lét.

Ha szavaid nincsenek szeretettel átitatva, akkor bizony fájdalmat okoznak

Fényképek jártak körbe, diáktársak, tanárok alakja elevenedett meg, anekdoták keltek életre, s még ha olykor bepárásodott is a tekintet, egyre emelkedettebb lett a hangulat. Idáig ötévenként rendezték osztálytalálkozójukat, de most elhatározták: gyakrabban összegyűlnek.

A Riez házaspár is ünnepként élte meg a találkozást a növendékekkel, hiszen házasságuk, hivatásuk kezdeti időszakát jelenti számukra Mike. Tanárrá lett Andrea lányuk is itt, a szolgálati lakásban cseperedett, amelyet kellemes nosztalgiával tekintettek meg. Szépen fel lett újítva ez az épület is, s a rendezett falukép azt igazolja: gondos gazdája van a településnek.

A fél évszázaddal ezelőtt végzett osztálytársak mindegyike örömmel és szeretettel fordult a másik felé, hiszen egykori pedagógusaik örökre szívükbe-lelkükbe vésték: ha szavaid nincsenek szeretettel átitatva, akkor bizony fájdalmat okoznak, ahelyett, hogy gyógyítanának. Lőrincz S.