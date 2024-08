Az üvegvisszaváltó rendszer júliusi indulása óta egészen belemelegedtek az emberek az üres műanyagpalackok és fémdobozok visszahordásába az automatákhoz. A begyűjtést végző Mohu adatai szerint naponta 9 millió palackot dobnak piacra, s mostanra már ennek a felét viszik vissza a vásárlók az országban található repontokra.

Nagyon dicséretes, hogy ilyen tudatosak a magyar vásárlók, de azért ne legyenek illúzióink, a napi 4,5 milliós visszaváltáshoz jelentősen hozzájárultak a közterületi kukákban palackokra vadászók is. A megélhetési visszaváltók gyakorta tűnnek fel forgalmas helyeken, úgy mint balatoni strandok, vagy éppen nagy rendezvények környéke. A minap is ennek voltam szemtanúja Fonyódon a Vigadó téren, ahol egy asszony vitte a zsákot, ura pedig pakolta bele az PET-palackokat és az alumínium dobozokat, hogy aztán azok ötvenesek formájában járuljanak hozzá a családi költségvetéshez.

Nyilván érthető, ám egyben szomorú is, ha egy család ilyenre kényszerül. Viszont az már nem megbocsátható, ha a guberálás végeztével a számukra értéktelen szemetet szétdobálják a kuka körül. Talán ez is egyfajta magyar mentalitás, hogy üzletet csinálnak az emberek a környezet védelméből és teszik mindezt úgy, hogy azt kicsit sem kímélik. Kíváncsian várom, mikor jutunk el oda, hogy nem a köztéri kukákba kerülnek az 50-eseket érő csomagolások. Ennél jobban csak azt várom, mikor érkezünk meg oda, hogy létminimum alatt élő emberek – ki tudja milyen okoknál fogva – nem az utcán kényszerülnek üres palackok után kutatni.



