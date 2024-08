Már reggel kilenc óra előtt gyülekeztek a leendő pedagógus hallgatók, akik hol teljes nyugalomban, hol pedig izgatottan várták, hogy elkezdődjön a vizsga. A campus neveléstudományi intézete tartott pótfelvételit kedden, így azokat a leendő hallgatókat hívták be, akik óvodapedagógus, tanító vagy gyógypedagógus szakra jelentkeztek a pótfelvételi eljárásban.

Leendő pedagógusok felvételiztek a Kaposvári Campuson

Fotó: Muzslay Péter

– A motivációs beszélgetésen arra vagyunk kíváncsiak, mennyire motivált valaki a pedagógus pálya iránt, ez különösen fontos, ahogy a rátermettség is. De nagyon fontos egy pedagógus számára, hogy szépen, artikulálva tudjon beszélni, ezért a beszédalkalmasságot is felmérjük – mondta Bencéné Fekete Andrea intézetigazgató-helyettes.

Kiből lesz jó pedagógus?

A felvételizők teremről teremre haladva igyekeztek eleget tenni az alkalmassági vizsga követelményeinek. A beszédalkalmassági vizsgán szöveget kellett jól érthetően felolvasni, amelyet az oktató a helyszínen értékelt és ez alapján döntötte el, megfelelt -e a jelentkező. Az ének-zene alkalmassági vizsgán népdaléneklés és ütemérzék felmérés szerepelt a feladatok között, majd következett a testi alkalmassági vizsga. A pedagógus-aspiránsok állóképességükről, egyensúlyérzékükről és labdakezelési készségeikről is számot adtak.

– Nagyon segítőkészek voltak az oktatók minden vizsgarésznél – mondta Ócsárdi Zoltánné, aki pedagógiai asszisztensként dolgozik a batéi Szivárvány Óvodában. Szeretem a munkámat, de szeretném magasabb szintre fejleszteni magam, tette hozzá.

– Már gimnázium után is óvodapedagógus szakra jelentkeztem, csak akkor lecsúsztam pár ponttal és most hozta úgy az élet, hogy újra meg tudom próbálni – mondta Papp Viktória, aki Nagyberényből érkezett.

Olyanok is jelentkeztek a pótfelvételi eljárásban pedagógiai szakokra, akiknek a rendes eljárásban nem volt elég pontjuk a bejutáshoz. S többen voltak olyanok, akik már pedagógiai munkát végeznek, de magasabb szakképesítést szeretnének.

Fotó: Muzslay Péter

Népszerűek a pedagógiai képzések

3200 hallgató nyert felvételt a rendes felvételi eljárásban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képzéseire, a Kaposvári Campusra 794-en nyertek felvételt. Hagyományosan nagyon népszerűek a neveléstudományi szakok Kaposváron, a legtöbben 194-en gyógypedagógia szakra jutottak be, de óvodapedagógus szakon is 113 jelentkezőt vettek fel. Erről Gyuricza Csaba, a MATE rektora tájékoztatta a sajtót legutóbb Kaposváron. – Bízom benne, hogy a felvettek száma várhatóan a pótfelvételi eljárás során még tovább emelkedik. Tavaly mintegy 150 hallgatót vettünk fel ilyen módon, jegyezte meg a rektor. Aki hangsúlyozta, ha a szakirányú továbbképzések is népszerűek lesznek a hallgatók körében még 200 hallgató nyerhet felvételt a pótfelvételivel együtt, s így ezren kezdhetnék meg tanulmányaikat a Kaposvári Campuson ősztől, amire az intézmény történetében 2013. óta nem volt példa.