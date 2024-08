A Szántódpusztai Majorság új életre kapott, és ha majorságról beszélünk, mi is adhatja meg egy ilyen hely lelkét, ha nem az állatok. A majorság az elmúlt hónapokban számos állatot fogadott be, aminek aztán meg is lett a gyümölcse. Megkértük Hollósi Dezsőt, a majorság fő állatgondozóját, hogy mutassa meg az összes “furafigurát”, akik a majorságban élnek.

Bemehetünk közéjük, de ne csodálkozzunk, hogy mi leszünk a látványosság Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Pettyes nyúl nem is létezik!

Már a bejárat után egy sereg apró nyuszi fogadott minket. Ezek a magyar óriás és parlagi nyulak keverékei, akiket örökbefogadással és ajándékként kapott a majorság, igazán különlegesek. Vicces rajzolatú bundájuk egyedülálló, aki még nem látott pettyes nyulat, annak a szalmakupacból itt garantáltan kiugrik néhány.

A pettyes nyúl nem az egyetlen érdekesség a majorságban Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

A tavaszi születésű fülesek már utolérik szüleiket, az alig néhány hetesek még csak mocorognak a fészekben. Ahogy belépünk közéjük, a nyuszik kíváncsian ugrándoznak körülöttünk, és rögtön kiderül, hogy a répa a kedvencük, amit se perc alatt eltüntetnek.

Térképtolvaj kecskék és a hedonista sertés

A kecskék egy külön karámban találhatók a majorság területén. Híresek arról, hogy a látogatók kezében lévő papírokat, például térképeket elcsenik és megeszik. A majorság személyzete emiatt újragondolta a látogatói tájékoztatást, és már nem adnak ki papíralapú térképeket, hanem kihelyezett táblák segítségével tájékozódhatnak a látogatók. Hozzájuk is illik csemegével érkezni, mert a simogatás mellett a hasukat szeretik a legjobban.

Ha nem kapnak nasit, szereznek a szemfüles és nagyon barátságos kecskék

Forrás: Péntek Marianna

Gizi, a másfél éves, 200 kilogrammos sertés, különleges bánásmódban részesül. Gondozója naponta simogatja és vakargatja, amit azzal hálál meg, hogy a lábára fekszik. A nyári melegben imád fürdeni, amit meg is kap egy kiadós zuhanyzással. Gizi szomszédai Cony és Negro, a csüngőhasú malacpár szintén imádják a gyümölcsöket. Vakargatásból ők sem ismernek határt és a finom gyümölcsöket is számolatlanul fogadják. A malacólak körül rohangáló két kutya, Csuti és Néró is a legnagyobb barátsággal szaglász körbe mindenkit, és még köszönni is tudnak. A tervek szerint hamarosan magyar mangalicákkal bővül majd a malac csapat.