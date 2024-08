Érdemes is volt kimenni a Kaposvári Nagypiacra, hiszen hatalmas őszibarackokra lelhettünk a sorok között böngészve, de sokan vitték a kedvelt nyári eledel, a lecsó fő alapanyagát, vagyis a paprikát. Kelendő volt ebből az eltenni való alma változat is, ahogyan savanyúságnak való uborkát is szépen vitték a kaposváriak.

A vitamindús finomságok is előszeretettel kerültek a kosarakba, folyamatosan mérték a mézédes szuloki dinnyét Kristóf Katalin standjánál, de az egyre több asztalon felbukkanó zamatos szőlő is keresett volt a pénteki nagypiacon.

Az őstermelőknél éjfekete szedret és édesen roppanós paradicsomot is beszerezhettünk. Habár a nagy dömping már lecsengőben van, de még mindig sokan vitték haza a főzni való csemegekukoricát, amelyre több helyen is rálelhettünk.

A kaposváriak jól tudják már, ha friss húsra vágynak, a Nagypiac felé veszik az irányt. Ez látszott is a sorokon, amelyek a húsos pultok előtt kígyóztak. Nem csak a tőkehúsok, de a kolbászok, tepertő és grillre kívánkozó finomságok is jól fogytak.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2024. augusztus 16. Káposzta 400 Ft/kg-tól Alma 350 Ft/kg-tól Zeller 450 Ft/kg-tól Csemege kukorica 150 Ft/db-tól Repce és virágméz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3500 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Magyar Burgonya 200 Ft/kg-tól Sárgarépa 350 Ft/kg-tól Zöldség 699 Ft/kg-tól Paradicsom 250 Ft/kg-tól Karfiol 599 Ft/kg-tól Mák 2500 Ft/kg-tól Dió 3900 Ft/kg-tól Vöröshagyma 450 Ft/kg-tól Lecsó paprika 250 Ft/kg-tól Zöldbab 1490 Ft/kg-tól Csirkemell nagyfilé 1799 Ft/kg-tól Csirke egész comb 849 Ft/kg-tól Csirke szárny 765 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 670 Ft/kg-tól Comb 2250 Ft/kg-tól Karaj 2699 Ft/kg-tól Csülök 1699 Ft/kg-tól Sonka 4900 Ft/kg-tól Grill kolbász 3199 Ft/kg Tojás S 42 Ft/db-tól Tojás M 54 Ft/db-tól Tojás L 64 Ft/db-tól Tojás XL 82 Ft/db-tól Szilva 399 Ft/kg-tól Pritamin Paprika 1900 Ft/kg Banán 299 Ft/kg Sárgabarack 699 Ft/kg Őszibarack 250 Ft/kg Sárgadinnye 690 Ft/kg Görög dinnye 299Ft /kg Uborka 600 Ft/kg Kardvirág 700 Ft/csokor Őszi rózsa 600 Ft/csokor Körte 499 Ft/kg Kifejtőbab 1500 Ft/kg-tól