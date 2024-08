Korábban a repcét gyérítette, most pedig a pillangós növényekben tett károkat a mezei pocok.

– A károsító elleni védekezés nagyon is időszerű, mert nagy a veszély, hogy majd áttelepszik az őszi kalászos vetésekbe és az őszi káposztarepce leendő tábláira – mondta Tóth István, növényvédelmi szakmérnök. Hozzátette: a kiskertekben is tapasztalható az elszaporodása, a zöldséget, a gumósokat előszeretettel károsítja.

Mezei pocok

Fotó: Shutterstock

– Az egyik leghasznosabb, fehérjében gazdag takarmánynövényünkben, a lucernában szinte totális kárt okozott – mondta el Tóth István. Hozzátette: a pocok és a kánikula gyilkos páros a növény számára.

Az elmúlt héten is az átlagosnál több fokkal melegebb és szárazabb napok határozták meg hazánk időjárását. Csapadékból már a nyugati országrészben sem hullott elegendő, a többi térségben pedig tovább erősödött a pusztító aszály. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint nagyon fontos, hogy késlekedés nélkül felmérjék a kártevő népességét a táblákon és azok környezetében. Az időben elvégzett védekezéssel csökkenthető a kártétel, melyhez többféle készítmény és felhasználási forma is a gazdák rendelkezésére áll. A felszaporodásukat leginkább a kemény hideg és a hótakaró hiánya, a meleg, száraz tavaszi és nyári időszak okozza. Tápláléka nagy részét fűfélék, gyökerek, magvak, bogyók, gyümölcsök teszik ki. Károsíthatja a fiatal fák kérgét, a napraforgó- és kukoricanövényeket is. Közvetett károkat is okozhat, hiszen ürülékével szennyezheti a terményeket, és betegséget is terjeszthet. Komoly gazdasági károkat okoz, évente akár tízszer is ellik, amely következtében akár kétszáz utódot is világra hoz egy évben.