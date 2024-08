A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár ejtőernyős katonái vették birtokba a kaposújlaki repteret ezen a héten. Ottjártunkkor is éppen ugráshoz készülődtek, miután gondosan összehajtogatták az ernyőket. Repülőgépbe szálltak, sorra ugrottak ki a fedélzetről, hogy aztán a lehető legpontosabban érjenek célba. – A válogatott a célba ugrásban érdekelt, amelyet egy olyan érzékelő jelez a versenyeken, mely centiméter pontossággal tudja meghatározni a landolást – mondta Varga Tamás zászlós. A kaposújlaki reptérnek a szolnoki katonákkal hosszú évekre visszanyúlóan jó a kapcsolata, így amikor az Alföldön nem tudnak edzeni, Somogyba jönnek.

Fotó: Muzslay Péter

A válogatott július utolsó hétvégéjén vett részt a csehországi Strakonice városában rendezett Ejtőernyős Célbaugró Világkupa-sorozat harmadik fordulójában, ahol az előkelő harmadik helyezést érték el, egyéniben Varga Tamás zászlós második helyezett lett.

Fotó: Muzslay Péter



A kaposújlaki reptéren a következő megmérettetésre készülnek a katonák. Szintén Csehországban rendezik meg a következő civil világbajnokságot, itt is igyekeznek a legjobb formájukat hozni, de készülnek egy olasz világkupa-fordulóra is.

– Az ejtőernyőzésre is igaz, hogy gyakorlat teszi a mestert, tehát sok ugrás szükséges ahhoz, hogy a lehető legpontosabban tudjanak célba érkezni – mondta Varga Tamás. A katonák kétféle módon edzenek. Szárazföldön, amikor egy gumikötél segítségével szimulálják a földre érkezés pillanatát, valamint valós körülmények között, mint például Kaposújlakon.

Fotó: Muzslay Péter



A most Somogyba érkezett katonák között volt olyan, aki most ugrott ezredszer, de vannak olyanok is, akik már tízezer ugráson is túl vannak. Akik régóta szerelmesei az ejtőernyőzésnek azt mondják: általában függőséget okoz, ha az ember egyszer kiugrik egy gépből és megtapasztalja a szabadesés élményét.