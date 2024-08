Csaknem száz, zömében Porsche parkolt le a város főterén a 19. alkalommal megszervezett Kaposvár Classic autóstúrán. A versenyzők Bikalról indultak el a somogyi vármegyeszékhely irányába, majd az ebédszünet után mentek is vissza a baranyai településre. A járműveknek valamivel több mint 370 kilométeres útvonalon kellett különféle ügyességi és kvíz feladatokat teljesíteniük.

Több Porsche is parkolt Kaposvár főterén Fotó: Lang Róbert

A mezőnyben több olyan versenyző is volt, aki először vett részt a Kaposvár Classicon. A budapesti Károlyi András is új volt a mezőnyben. A férfi elmondta, baráti társaságuk szervezte az eseményt, ezért is csatlakoztak a Porsche 996 4S típusú autójával a versenyhez.