Az Iváncsa, akárcsak a Rákóczi FC remek formában várta a szerda esti rangadót, hiszen mindkét gárda egyaránt tíz-tíz pontot szerzett, amivel a Fejér vármegyeiek a harmadik, míg a somogyiak az első helyet foglalták el a forduló előtt a bajnoki táblázaton. A kaposváriak ugyanazzal a kezdővel és szándékkal futottak ki a pályára, amellyel az előző körben legyőzték a szintén élcsapatban számító FC Nagykanizsát, így remek iramban kezdődött az összecsapás, melyre szép számmal látogattak ki a nézők.

Hat tétmeccs után veszített a Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A meccs első helyzetére és góljára sem kellett sokat várni, hiszen a vendégek előbb Budai Imre lövésével jelezték, hogy nem feltartott kézzel érkeztek Kaposvárra, majd a 12. percben a vezetést is megszerezték, miután egy bal szélen végigvitt kontrát Törőcsik Péter fejezett be góllal (0–1). A hátrányba kerülő hazaiak próbáltak ritmust váltani, azonban pár perccel később teljesen eltolódott védelmük, amit Monori Norbert büntethetett volna meg, viszont Mikler Dániel hatalmas bravúrral védte a szélső közeli lövését. Az ebből kialakult szögletet azonban már gólra váltották az iváncsaiak, ugyanis Aradi Csaba belsőzött közelről a kapuba (0–2). A kétgólos hátrányba kerülő somogyiak próbáltak nagyobb nyomást helyezni a vendégekre, Székely Tibor, a Kaposvár mestere ennek érdekében bele is nyúlt csapatában, hiszen Nicoló Mazzonetto személyében egy újabb támadót küldött pályára a védekező középpályás ikertestvére, Alessio Mazzonetto helyett. A csere bár érezhetően lendületet adott a zöld-fehéreknek, azonban sok pontatlanság jellemezte a játékukat, így hiába szorították be többször is ellenfelüket, a szünetig nem tudtak szépíteni.

A szünetig kétgólos hátrányt szedett össze a Rákóczi FC

A második játékrészre egyértelműen feljavultak a hazaiak, azonban az utolsó fél órában lépve egy igen könnyű találattal növelni tudta előnyét az Iváncsa, amely részéről Aradi Csaba gyűjtött be egy kipattanót a tizenhatosnál, majd Vass Benjámin elé tálalt, aki tizenegy méterről passzolt a jobb alsóba (0–3).

A hátralévő harminc percben már azt a Rákóczit látták a nézők a pályán, amely az elmúlt hónapokban sikert-sikerre halmozott. Ez azonban ezúttal nem vezetett eredményre, ráadásul a hajrában már annyira kitámadtak a kaposváriak, hogy egy labdavesztés után Vass Benjámin könnyedén lőtte meg újabb gólját, amivel végérvényesen lezárta a meccset (0–4). A kaposváriak viszont nem törődtek bele abba, hogy az Iváncsa simán elviszi a pontokat, így Pusztai Dániel révén egy hatalmas bombagóllal legalább szépítettek, s az utolsó másodpercig mentek előre és „állva haltak meg” a pályán. Még úgy is, hogy Aradi Csaba megadta számukra a kegyelemdöfést, hiszen a vendégek csapatkapitánya újra szögletből volt eredményes az utolsó percben.