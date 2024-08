Hat somogyi együttes indult a MOL Magyar Kupában, s már az első forduló után megfeleződött a létszám, így a második körben már csak a Somogysárd SE, a Nagyatádi FC és a Kaposvári Rákóczi FC volt érdekelt. A szombati játéknapon eldőlt, hogy előbbi kettős sem folytatja menetelését, így a Fejér vármegyei Pátkán pályára lépő kaposváriak lehetnek az egyetlenek, akik képviselhetik a vármegyét a következő játéknapon is.

A félidőben még csak egy góllal vezetett a Rákóczi FC

Fotó: Klein Péter Nándor

A Rákóczinak ehhez azonban át kellett lépnie az ötödosztályú Pátka jelentette akadályt. A harmadosztályú somogyi zöld-fehérek az első negyed órában, Babinszky Bence révén szereztek könnyedén, kényelmesen futballozva előnyt (0–1), ebbe azonban nem törődtek bele a hazaiak akik Pál Milán révén, egy egyéni akció után egyenlítettek, csupán három perc elteltével (1–1). Így kezdődhetett minden elölről a hatalmas augusztusi hőségben. A folytatásban próbálta felpörgetni a játékot a Rákóczi FC, ez helyzeteken is megnyilvánult, azonban csak a félidő utolsó percében tudta feltörni a jól záró pátkai védelmet. Ekkor Mayer Milán lépett ki a leshatárról, majd kissé balról, a bal alsóba gurított (1–2).

Fotó: Klein Péter Nándor

A második félidőre három helyen is változtatott csapatán Székely Tibor, a Rákóczi FC mestere. A váltás bejött, hiszen pörgősebbé vált a zöld-fehérek játéka. A vendégek egy pontrúgás után viszonylag gyorsan növelté az előnyüket, miután Nagy Máté estében húzta be a kapuba a labdát (1–3). Erre jött még választ, két perc elteltével Fülöp Alex, ugyancsak egy szöglet után fejelt a Rákóczi kapujába (2–3). Ezt követően megnyílt a gólcsap: Mayer Milán szabadrúgásból készítette le lövésre a labdát Pusztai Dánielnek, aki nagy erővel lőtt a bal alsóba húsz méterről (2–4), majd Babinszky Bence a saját térfeléről indulva, egy óriási egyéni akciót váltott gólra (2–5), ezt követően pedig Nicoló Mazzonetto értékesítette a buktatásáért járó tizenegyest (2–6), majd akcióból is betalált a támadó (2–7).

Ellenfélre vár a Rákóczi FC

A kaposváriak összességben magabiztosan jutottak tovább, hiszen végig uralták a meccset, ráadásul a hajrában Babinszky Bence (2–8) és Nicoló Mazzonetto is megszerezte a harmadik találatát (2–9).

– Nem indult könnyen a mérkőzés, emiatt jár a gratuláció a Pátkának, mert nagyon megnehezítették a dolgunkat – mondta Székely Tibor, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Szerettem volna több játéklehetőséget biztosítani azoknak, akik eddig kevesebbet kaptak, azonban azt követően indultunk meg, hogy a szünetben hármat is cseréltünk. Az ellenfél egy bár egy picit elfáradt, de sokkal gördülékenyebb lett a játékunk azokkal, akik folyamatosan meccsben vannak. A lényeg, hogy továbbjutottunk, ott vagyunk a harmadik fordulóban.

Pátka–Kaposvári Rákóczi FC 2–9 (1–2)

Pátka, 230 néző. V.: ifj. Hartunk V. (Bencze A., Farkas G.).

Pátka: Dobosi – Varga D. (Pőcze, a 80. percben), Balogh Á., Brettschneider (Szabó S., a 72. percben), Bélik – Timár, Fülöp A. – Horváth T. (Bodó, a 80. percben), Szombati (Takács Z., a 72. percben), Pál M.– Szabó B. (Pernyész, a 84. percben). Játékosedző: Fülöp Alex.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Heil (Szederkényi, a szünetben), Nagy M., Kis-Fónai – Görög (Balogh Á., a szünetben), Horváth B. (Szabó M., a 75. percben), A. Mazzonetto, N. Mazzonetto, Böndi (Pusztai, a szünetben) – Babinszky, Mayer M. (Pressing, a 75. percben). Vezetőedző: Székely Tibor.

Gólszerzők: Pál M. (a 18. percben), Fülöp A. (az 55. percben), illetve Babinszky (a 14., a 61. és a 79. percben), Mayer M. (a 45. percben), Nagy M. (az 53. percben), Pusztai (az 59. percben), N. Mazzonetto (a 70., a 72. és a 83. percben – az elsőt 11-esből).