– Egészen más a közösségi élmény egy ugrálóvár mellett beszélgetve, vagy a lovakat simogatva, hallgatva egy színházi előadást, mint a templomban ülve – emelte ki Petró László a gyülekezet vezető lelkipásztora. – Ezért tartjuk fontosnak minden évben a nyár végén, amikor már többnyire mindenki visszajött a szabadságról élményekkel tele, hogy legyen egy olyan találkozási pont, ahol ezeket meg lehet osztani a másikkal és tovább lehet töltődni egymás társaságából. Ez egy olyan rendezvénysorozat már, mely nagyon sokakat megmozgat. Sok kisgyermekes család látogat el, és olyanok is, akik csak a nagyobb ünnepekkor járnak templomba, vagy névleg nem tagjai a gyülekezetnek, de érdeklődnek irántunk. Itt érheti őket olyan hatás, mely után azt mondják, de jó lenne ehhez a közösséghez tartozni – hangsúlyozta Petró László.

Gyülekezeti napot szervezett a Kaposvári Református Egyházközség Fotó: Lang Róbert

A lelkipásztor arról is beszélt, a korábbi évekből is látszik, hogy a gyülekezeti nap után, hivatalosan is növekedett az egyházközség létszáma. A gyülekezeti napon minden korosztálynak készültek különféle programokkal. Ugrálóvár, pónilovaglás és arcfestés várta a gyerekeket, a felnőtteket színházi előadás, templomi koncert és borkóstoló. Az eseményen a gyülekezet fenntartásában lévő intézmények, bölcsőde, óvoda, iskola, idősek otthona, a könyvesház és kávézó vezetői, valamint a főgondnok is köszöntötte a résztvevőket.

Fotó: Lang Róbert