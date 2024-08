A kánikulában latinos stílusú zenére szórakozhattak a fiatalok és az idősebbek egyaránt. A kiváló hangulatról a Rádió1 vezető lemezlovasai, a „World is Mine Radio Show” sztárjai Regán Lili és Dj Antonyo, valamint a rezidens KSPR gondoskodott. Az Őrláng Egyesület jóvoltából, a fürdő történetében először dupla hab-partit is szerveztek.

Csokonyavisontai fürdő

– Az volt a célunk, és úgy állítottuk össze a programokat, hogy olyanok is ellátogassanak Csokonyavisontára, akik eddig talán még soha nem voltak itt – emelte ki Hajtó Péter a Csokonya Thermal tulajdonosa. – A szervezésénél figyelembe vettük a fiatalok igényeit is. Ingyen lehetett használni az óriáscsúszdát, ezáltal sokak nagy kedvence volt az eszköz. A legkisebbeket pedig a légvár varázsolta el. Minden medencék telt házzal működött, a büfékben is egész nap nagy volt a forgalom. A legnagyobb öröm az volt számomra, hogy rengetegen odajöttek hozzám, és azt mondták, beérett az elmúlt két év munkája, újra jó idejönni – hangsúlyozta Hajtó Péter.

A hétvégi eseményen négy generáció találkozott egymással. A legkisebbektől a szépkorúakig mindenki megtalálta a neki tetsző programot. Hautek-Schiffer Gyöngyi a fürdő ügyvezetője elmondta, az emberek szeretnek Csokonyavisontára járni, ahol rengetegen köszönhetik gyógyulásukat is a kiváló, Pannon gyöngye minősítésű gyógyvíznek. A fürdőben augusztus 16-tól öt napon keresztül, maratoni nyitvatartással, sztárvendégekkel és éjszakai lézer show-val búcsúztatják a nyarat. Szeptemberben pedig megrendezik az első Szabadon elnevezésű fesztivált.