A ciklon hatására a megelőző napokhoz képest több felhő várható, így a nappali maximum hőmérséklet is mérséklődik valamelyest, de még így is 30 fok feletti, keleten 35 fok körüli értékek látszanak jellemzőnek. Az időszakosabb, szűrtebb napsütésben marad a fülledtség. A változó felhőzetből napközben is előfordulhat itt-ott záporeső, zivatar, de nagyobb eséllyel lehet rá számítani a reggeli, majd a késő délutáni, esti óráktól ismét. Reggel előreláthatólag elsősorban a nyugati országrészben fordul elő csapadék, napközben elvétve lehet kevés zápor a középső megyékben.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 20,

szombat délután 33,

vasárnap reggel 20 fok körül alakul.

Fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál jóval melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. (met.hu)

A legvalószínűbb folytatás: