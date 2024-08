Kutason a régi posta többfunkciós épülete régen orvosi rendelő is volt, most a családsegítő szolgálat kapott benne helyet, sőt egy helyi tévés stúdiót is kialakítottak. Az önkormányzati ingatlan állapota azonban leromlott, ezért a felújítására pályázton nyertek 49 millió forint támogatást a Magyar Falu Programtól. Felújítják a tetőt, kicserélik a nyílászárókat, és korszerűsítik a fűtést.