Ez utóbbira a Kaposfüredi Nyugdíjas Egyesület szervezésében immár harmadik alkalommal került sor, a hétfői egész napos eseményre a desedai nyugdíjas szövetség hat tagszervezete is elfogadta a szervezők meghívását.

Bár mi is állandó részvevői vagyunk a nagyrendezvénynek, annak jellege és hangulata mégsem olyan bensőséges, mint amikor régi baráti társaságok töltenek pár órát egymás társaságában.

– indokolta lapunknak a külön rendezvényt Varga Józsefné elnök. A nyugdíjasok összejövetelei abban is különböztek a fesztiválokétól, hogy míg azokon sokféle étel készül, a szépkorúak csak töltött vagy húsos káposztát főznek. Ugyanakkor az idősek versenyként hirdetik a rendezvényt annak ellenére, hogy az ítészek egyik alkalommal sem hirdettek külön helyezetteket. Így volt ez legutóbb is, Nagy Attila, a zsűri vezetője szerint ugyanis annyira finom és egyedi volt valamennyi csapat főztje, hogy nem tudtak különbséget tenni közöttük, így mindenki első lett.

Varga Józsefné elnök szerint amúgy is a részvétel volt a fontos, az eseményre pedig egy nagyon szép oklevél és egy főzőkanál emlékeztette a mesterszakácsokat. A rendezvény a jóízűen elfogyasztott ebéd után táncmulatsággal és a késő délutánba nyúló beszélgetésekkel ért véget.