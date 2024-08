Mivel a polgármesteri hivatal „A” épületén tetőfelújítást kell végrehajtani, ezért egy rövid időre az itt működő osztályok, csoportok elköltöztek. Az ügyintézőket az ügyfelek augusztus vége és szeptember eleje között a Fő utca 7. szám alatti úgynevezett „kis Posta” épületében találják meg. Az önkormányzat még januárban indította el a közbeszerzési eljárást a hivatal felújítására, amely július elején lezárult. A projekt részeként megújul a főépület tetőszerkezete, amely hatására jelentős költséget takarít meg az önkormányzat az épület üzemeltetése során.

Az ügyfélfogadás a rekonstrukció idején is zökkenőmentes, de az ügyfélszolgálat és az adócsoport is a posta épületében működik, itt lehet ügyet intézni várhatóan a munkálatok végéig. A Polgármesteri Hivatal „C” épületében működő hatósági osztályt ez a változás nem érinti, tájékoztatott a fonyódi önkormányzat. Ők továbbra is zavartalanul végezhetik munkájukat megszokott környezetükben. A fonyódi önkormányzat azt ígérte, a pontos dátumokról és elérhetőségekről folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a zökkenőmentes ügyintézés érdekében. S egyúttal a fonyódiak megértését, valamint türelmét kérték a munkálatok idejére.