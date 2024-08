Feltalálóink

Mátrai Márta nyugat-kínai útja során közös jellemzőként a két nép erős innovációs képességeire is felhívta a figyelmet. Kínai találmány a porcelán, a selyem, a papír, a könyvnyomtatás, a puskapor és az iránytű is. Magyar ember találmánya többek között a gyufa, a golyóstoll, a Rubik-kocka, a C-vitamin, a hologram, valamint a színes televízió, a dinamó, a Wolfram-szálas villanykörte, a napenergia-kutatás, a léghajó, a helikopter, de a szuperszonikus repülő és a számítógép feltalálása is magyar ember elméletein alapul.