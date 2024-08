A STRAND Fesztivál legfontosabb útjait és tereit hazai zenészekről – Fábián Juliról, Siklósi Örsről, Somló Tamásról és DJ Palotairól – nevezi el. A fesztivál így állít emléket és tiszteleg azon művészek előtt, akik sajnos már nem lehetnek velünk, és akiknek hiánya fájó űr mindannyiunk számára.

Fábián Juli sétány Zamárdiban

A legszebb panorámájú fesztivál címmel minden bizonnyal a STRAND büszkélkedhet. A Balaton partján vezető útról az északi-part és Tihany is csodálatos képet fest. Ezt a sétányt a fesztivál idejére a 2017-ben fiatalon elhunyt Fábián Juliról nevezik el. A csodálatos hangú énekesnő korábban többször is szerepelt a STRAND programjában, sokan emlékeznek meleg szívvel rá. Fotó: Strand Fesztivál

A STRAND bevezető útja Siklósi Örs nevét kapja

Az AWS frontembere nemcsak fellépőként volt jelen korábban a STRAND-on, hanem a fesztivál egyik legkedveltebb dalszöveg részlete is tőle származik: a “Viszlát nyár!” felirat népszerű szelfipont. A 2021-ben elhunyt művész zenekara, az AWS a nyitónapon, augusztus 22-én, lép fel idén a fesztiválon. Fotó: Strand Fesztivál

A legfontosabb tér Somló Tamás emlékét őrzi

A MOL Nagyszínpad elé esténként akár húszezer vendég is érkezik majd a koncertek és a színpadi cirkuszi show-k miatt. Az LGT legendás zenésze sokak példaképe, és köztudott róla, hogy végzett artista is volt, aki a Loksi koncerteken is gyakran mutatta be tudását. Fotó: Strand Fesztivál

DJ Palotai tér is lesz a Strand Fesztiválon

DJ Palotait a szakmában mindenki csak “faternak” hívta. A legendás Dj tavaly hagyott itt miket, de neve idén is szerepel a STRAND programjában. A szervező, Weekend Event Kft. ezzel is szeretné a művész emlékét őrizni, a tiszteletdíjjal pedig Palotai Zsolt családját támogatják. Az éjszakai bulik fő helyszíne pedig idén a DJ Palotai tér lesz a STRAND Fesztiválon. Fotó: Strand Fesztivál Nyitókép: Siklósi Örs, az AWS együttes énekese a Petőfi Zenei Díjak átadásán a zamárdi Strand Fesztiválon 2019. augusztus 20-án. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

forrás: likebalaton.hu