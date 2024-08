– Anya, szerintem ez nekem jó lenne – mutatott a piros autós melegítőre egy kisfiú az egyik kaposvári áruházban.

– A tanszereket már beszereztük, de még egy-két ruha kelleni fog, mert a gyerekek gyorsan nőnek. Nemrég kaptak nadrágot, de már kivillan a bokájuk – mondta egy kaposvári édesanya, Kovács Klaudia.

Tőle nem messze egy nagymama vásárolt unokájával.

– Nem kevés kiadás egy iskolakezdés, ilyenkor a nagyszülőknek is muszáj besegíteni – indokolta ottlétét az idős asszony.

Az üzletvezető elmondása szerint mozgalmasan telik a tanítás előtti utolsó hét. Náluk leginkább a pamut fehér pólókat, melegítőszettet, fehérneműket keresik a gyerekeknek.

– Már csak a tisztasági csomag van vissza, kell a két óvodásnak és az iskolás kisfiamnak is – mondta el egy édesanya, miközben a kisebb törölközők között válogatott.

Az egyik kaposvári papír- és írószer kereskedésben is nagy volt a forgalom a tanévkezdés előtt.

– Sokan már csak egy-két apróbb dolgot keresnek, mások viszont az összes írószer megvásárlását az utolsó napokra hagyták – mondta el Gerhát Györgyi, a Mega-Papír 2004 Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a lányoknál idén is sláger a barbie és lovas kollekció, a fiúknak a foci.

– Egész nyáron készültünk akciókkal és sok kedvezménykártyát osztottunk ki, évről évre többen élnek ezzel a lehetőséggel – jegyezte meg az ügyvezető.

A KSH adatai szerint a gyermek alsó- és felsőruhák, illetve lábbelik minimálisan drágultak az előző évhez képest. Az idei tanévkezdéskor a tanszerek, írószerek ára tavalyhoz képest 7 százalék körül emelkedett. Egy felmérés szerint átlagosan egy magyar család egy általános iskolás korú gyermek tanévkezdésére 30–40 ezer forint közötti összeget költi el, ám ez az összeg csaknem meg is duplázódhat, például egy új iskolatáska vásárlása esetén.

Az általunk megkérdezett családok többsége tartalékolt, hogy legyen elegendő pénze a szeptemberi tanévkezdésre.