Tizenegy éve döntött úgy Tóth Péter, hogy a húsos sommal szeretne foglalkozni. Zselicszentpáli otthona hátsó kertjébe telepített száz növényt, Kaposgyarmaton pedig 2,3 hektáron kezdett foglalkozni a sommal. Négy évvel ezelőtt szüreteltek először.

Az enyhe tavaszi idő miatt két héttel korábban, már július közepe óta érik a som és azt tapasztaljuk, ahogy erősödnek a növények, nő a mennyiség és egyre jobb a minőség is.

– mondta el lapunknak Tóth Péter. Hozzátette: a szárazabb júliusi napokban többet kellett öntözniük.

Minden növény alá hálót húztunk ki és azt szedi a család, a munkások, ami erre rápotyog, ugyanis csak az érett gyümölcs kerülhet ládába.

– jegyezte meg Tóth Péter, akinek kisebbik fia és leánya is segít a szedésben.

Elkezdték szüretelni a szentpáli som bogyót.

Fotó: Lang Róbert

A fonyódi nagypiacon kínálják majd a gyümölcsöt és a belőle készült finomságaikat

– A som Somogyban régen nagyon kedvelt és elterjedt gyümölcs volt, de nagyon háttérbe szorult, sokan összekeverik a csipkebogyóval. Kevéssé ismert és még sok munkára van szükség, hogy a fogyasztók megismerjék – emelte ki a szentpáli gazda. – Nem termeszthető intenzíven a gyümölcs, rettentően kézimunka-igényes, valószínűleg ez az oka, hogy visszaszorult az elmúlt 50–100 évben. Törökországban és a Kaukázus térségében viszont máig nagy mennyiségben foglalkoznak vele – emelte ki Tóth Péter.

A húsos som rendkívül jól felhasználható, készítenek belőle lekvárt, szörpöt és idén három kilós BigBag zsákokban gyümölcsvelőt is kínálnak, sőt a kiszárított, megtisztított magokból ékszereket készít felesége és kislánya. – Tavaly saját célra főzettünk belőle pálinkát és nagyon jó eredményt hozott, szeretnénk ezt az irányt folytatni és bízunk benne, hogy bővül majd a partneréttermek, -hotelek, -cukrászdák száma a jövőben – mondta el Tóth Péter. A termelő kiemelte: a gyümölcs szuperélelmiszer, nagyon magas a vitamintartalma, különösen gazdag C-vitaminban és flavonoidokban is. Ismert gyulladáscsökkentő és vércukorszint-stabilizáló hatása.

Múltja már van a somnak és bíznak benne, hogy jövője is lesz

A som szavunk már a tihanyi apátság alapító levelében is szerepel. Magyarország környezeti adottságai kiválóak a termesztéséhez, a korán virágzó fája nagyon attraktív és jól tűri még a városok szennyezettebb levegőjét is, valamint a kevésbé jó minőségű talajjal is megbirkózik. Országos elterjedtségére és korábbi jelentőségére utalnak azok a helységneveink, amelyek ezzel a gyümölccsel hozhatók kapcsolatba: Somogy megye, Som település, Somberek. A növényvédelmi szakemberek szerint a somtermesztés veszélyeztető kártevővel nem rendelkezik, akár biotermesztésre is javasolható.