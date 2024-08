A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a felhasználóknak a légkondicionálók szűrőit rendszeresen tisztítani kell, hogy elkerüljék a por és az allergének felhalmozódását, amelyek légúti problémákat okozhatnak, a karbantartást pedig érdemes rendszeres időközönként szakemberrel elvégeztetni a fűtési és hűtési időszakok beköszönte előtt.

Egészségügyi problémákat okozhat a túlhűtött lakás

A túl hideg szoba több egészségügyi problémát is okozhat, ezért ha nem kellő körültekintéssel használjuk a klímát, könnyen előfordulhat, hogy épp a legnagyobb hőségben kell megküzdenünk a megfázás kellemetlen tüneteivel. A szervezet számára szokatlanul hideg levegő ugyanis irritálhatja a légutakat, ami megfázáshoz, torokfájáshoz vagy akár tüdőgyulladáshoz is vezethet. A túl hűvös levegő hatására az izmok megmerevedhetnek, ami fájdalmas görcsökhöz vezethet, de a túl hideg környezet megzavarhatja az alvás ciklusát is, és megnehezítheti a mély alvást, amely a szervezet számára különösen fontos a regenerálódáshoz. A Gree szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknél és az idős korosztálynál kiemelt figyelmet kell fordítani a kiegyensúlyozott hőmérsékletre, ráadásul a pénztárcánknak sem mindegy, milyen hőfokon működtetjük a berendezést.

„A gyerekek és az idősebbek különösen érzékenyek a hőmérséklet változásaira, ezért az ő szobájuk hőmérséklete ne legyen túl alacsony. Az ideális hőmérséklet számukra 23-26 Celsius fok között van. Érdemes a helyiségeket fokozatosan lehűteni, és ügyeljünk arra, hogy a gyerekek megfelelően legyenek felöltözve alvás közben, ha megy a klíma. A gazdaságosság érdekében fordítsunk nagy figyelmet rá, hogy a klimatizálni kívánt épület jól szigetelt legyen, ne dolgozzon feleslegesen a berendezésünk nagy hőveszteség mellett. Az időzítő beállítása jó megoldás lehet, ha nem akarjuk, hogy egész éjjel menjen a klíma, de szeretnénk, hogy a hálóban kellemesen hűvös legyen. Mindemellett a készülék energiahatékonysága kiemelet fontossággal bír.