A tűzszerészek a hét elején kezdték el átfésülni a Dráva folyót a barcsi híd közelében. A katonák a parttól, a meder közepéig, nagyjából száz méter távolságig mentek be. Az elmúlt napokban tüzérségi gránátokra bukkantak, azon belül is egy második világháborús, 76 mm-es szovjet repeszgránátra. A veszélyes robbanótestet a felszínre emelték a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred katonái, majd Török László, tűzszerész járőrparancsnok megállapította, hogy az eszköz szállítható állapotban van. A második világháborús robbanóeszközt ezért hamarosan elviszik a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik.

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakembereinek egy csoportja először 2013 nyarán érkezett Barcsra, mert a rendőrség jelezte, hogy az alacsony vízállás miatt feltételezhetően robbanótestet találtak a Dráva híd közelében, a folyó medrében. A tűzszerészek akkor az érintett terület átvizsgálták és különböző típusú, gyártmányú második világháborús robbanóeszközt találtak. Gyalogsági lőszer, aknavetőgránát, kézigránát, tüzérségi gránát, és harckocsi ágyú gránát is volt a mederben. Az egy hetes feltárás és mentesítés során mázsányi hadianyagot vittek el Barcsról, hogy megsemmisítsék. Egy évtizeddel ezelőtt veszélyelhárítás zajlott, jelenleg a terület ellenőrzése történik.

A tűzszerészek augusztus 30-ig, péntekig dolgoznak a Dráva híd közelében. A barcsi önkormányzat biztonsági okokból korlátozta a híd környékének és a szabadstrandnak a forgalmát. Ez idő alatt fürdeni is tilos a folyóban.

Univerzális löveg volt az F-22



A 76 mm-es 1936 mintájú hadosztályágyú (F–22) szovjet tüzérségi eszközt 1936-ban rendszeresítették a Vörös Hadseregben. Az ágyút bevetették a szovjet-japán háborúban a Távol-Keleten, a téli háborúban és a második világháborúban is. A világháború alatt a Wehrmacht több F–22-est zsákmányolt, majd modernizálásuk után eredeti tulajdonosaik ellen használta azokat. A tábori ágyúval percenként 15 lövést lehetett leadni. A lőtávolság 14 kilométer volt. Az F–22 fél-univerzális lövegnek számított. Hadosztály-lövegként és bizonyos mértékig légvédelmi lövegként is lehetett használni. Az F-22-est a Szovjetunió mellett Finnország, a Harmadik Birodalom és Románia is alkalmazta.

Képünk illusztráció!