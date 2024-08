Büszkén mutatják be hímzéseiket, népi hagyományaikat az ott élők. Vézás, boszorkányos és rátétes, aki vasárnap ellátogat Buzsákba, megismerheti a falu három hímzését, sőt még az így készült népviseleteket is megnézheti. Ezen a napon bemutatkozik a látogatóknak Csuka Tímea festőművész is, elhozva képeit a buzsáki búcsúra.

Fotó: TIBOR KOVACS

Hagyományosan augusztus közepén tartják a búcsút a településen. A fél tízkor kezdődő ünnepi szentmisét követően kirakodóvásár várja a faluba látogatókat. Nagy Lajosné népi iparművész mutatja be interaktív előadáson a falu hímzett kincseit. A gyerekeknek népi játszóházzal kedveskednek, a felnőtteket pedig Gyanó Szilvia főmúzeológus avatja be a házi pálinkafőzés balatoni hagyományaiba, majd kóstolóval kedveskedik a résztvevőknek. Délután négy órakor a néptáncosok a falu központjából a tájházig táncolnak a vásári forgatagban.

Fergeteges folklór

A helyi gyermek- és felnőtt­együttesek is fellépnek a falu legnagyobb ünnepén, de érkeznek Erdélyből, Zetelakáról is néptáncosok. A fergeteges folklórműsort követően táncház várja az érdeklődőket, majd Peter Šrámek és a Jambo zenekar szórakoztatja a közönséget.

A búcsú alkalmából elismeréseket is átadnak. Avatott zsűri járta körbe a versenyre benevezett konyhakerteket, és a legszebbek jutalmat kapnak.

– A falu második ízben nevezett a legszebb konyhakertek programba, fontosnak tartjuk, hogy a hagyományápolás mellett a portákon kertészkedjenek, és nagy örömünkre még sokan termelik meg otthon maguknak a zöldségeket, gyümölcsöket – mondta el Kara Lajos, Buzsák polgármestere.

Hamar gazdára találnak a házak Buzsákon

– Nagy örömünkre az idén tovább gyarapodott a falu lakossága, és azt is büszkén mondhatjuk el, hogy ma már csak elvétve találni eladó ingatlant Buzsákon. Az eladó házak nagyon hamar gazdára találnak – mondta elégedetten a polgármester. Kiemelte: az óvodában is nőtt a gyereklétszám, három csoportban foglalkoznak a gyerekekkel.

– A minibölcsőde telt házzal üzemel, jövőre szeretnék tizennégy fősre a férőhelyek számát bővíteni – emelte ki Kara Lajos. Megjegyezte: egyre több német család költözik a településre, a helyi nyolcosztályos iskolában három német gyermeket is oktatnak szeptembertől.