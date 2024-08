A 13. alkalommal megrendezett tandemtúra, amelyet a Mozdulj! Közhasznú Egyesület szervezett, nem csupán egy sportesemény, hanem egy esélyegyenlőségi kampány is. A látássérült és látó résztvevők közösen, tandemkerékpárokon tekerik körbe a Balatont. Az esemény második napján a csapat Siófokon állt meg, ahol kulturális előadásokkal, közösségi programokkal és egy faültetéssel hívták fel a figyelmet az egyenlő esélyek fontosságára.

A Mozdulj! Egyesület 230 kilométeres tandemtúrájának résztvevői a siófoki állomáson, a túra második napján

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

Egyenlő esélyekkel a zöld nyugalom tengerén

A túra célja, hogy a látássérült emberek és segítőik közösen tegyenek meg egy hosszú utat, amely nemcsak fizikai kihívásokat tartogat, hanem lelki feltöltődést is biztosít a résztvevők számára. A második napon, Siófokon, a csapat különleges programokon vett részt, ahol az esélyegyenlőség és a közösségi élmények kerültek a középpontba.

Tálos Marianna, a Mozdulj! Egyesület elnöke szerint ez a túra nemcsak sport, hanem egyben kultúra és közösségépítés is. Siófokon a közösségi élmények és a művészet összefonódása is hozzájárult ahhoz, hogy mindenki átélje a közös sportolás örömét. Mint mondja, számára különös jelentőséggel bír a balatoni túra, hiszen somogyi gyökerei vannak, nagymamája Somogyvámoson élt, akitől a "jónak lenni, jót tenni" eszmélyét is örökölte.

A siófoki nap eseményei és jelentősége

A Siófoki Nagystrandon tartott rendezvény különleges állomása volt a tandemtúrának. A résztvevők itt kulturális előadásokkal ünnepelték meg az eseményeket. A programok között helyet kapott a vers, a próza, a zene és a jeltánc, amelyek mind a közösség erejét és az esélyegyenlőség fontosságát hirdették.

A siófoki Nagystrandon hagyományaikhoz híven egy fát is ültettek, amely az esélyegyenlőség és az egymás iránti támogatás szimbóluma. A faültetés jelentőségét Dr. Tálos Marianna így foglalta össze: „Ez a fa a mi közös erőfeszítéseink jelképe, amely emlékeztet minket arra, hogy minden ember egyenlő esélyeket érdemel, és hogy a közösség ereje csodákra képes.”