Tankönyvekkel megrakott teherautó gördült be hétfőn kilenc óra után a kaposvári Kodály iskolába. A pedagógusok és a technikai dolgozók hamar lepakolták a csaknem 5400 darab könyvet.

– Az első és második osztályosok új könyveket kapnak, ők nem is adják vissza, míg a felsősök a tankönyveket 3-4 évig használják, csak a munkafüzetük új – mondta el Oroszlán Mária matematikai szakos pedagógus, aki idén huszonötödik alkalommal felel a tankönyvekért. Hozzátette: a tankönyveket az osztályfőnökök a padokra teszik ki és az első tanítási napon kapják meg a gyerekek.

– Minden gyereknek vigyáznia kell a tankönyvcsomagjára, megtanulnak takarékoskodni és a szolidaritást a társaik felé, hogy egy-egy könyvet átadjanak nekik, ami nagyon fontos szempont a nevelésben – mondta el Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. Hozzátette: augusztus 21-én munkába álltak a pedagógusok, a héten zajlik az órarendek, tanmenetek és a terembeosztások elkészítése, valamint bevezetésre kerül a teljesítmény értékelési rendszer és ennek kidolgozása is zajlik. Hétfőtől megkezdődtek a pótvizsgák és osztályozó vizsgák. A Berzsenyi iskola az evangélikus egyház fenntartásába került át, jelenleg zajlik az átadás-átvétel.

Megérkeztek a tankönyvek

Fotó: Muzslay Péter

A házirendet is újra kell gondolniuk, ugyanis szeptembertől a jogszabály szerint tanítási időben nem lehet a gyermeknél és a pedagógusnál mobiltelefon. – A szülők helyében átgondolnám, hogy telefon hozzon a gyerek magával, ha hozza, önként le kell adnia, az iskola nem tud kártérítési felelősséget vállalni a több százezres készülékekért, nem adottak ehhez minden iskolában a biztonságos elzárások, de meg fogjuk oldani – mondta Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna. Kiemelte: a tanításban segítségükre van a tanároknak a tablet, a laptop és az okostábla, így a digitális kultúra oktatása megoldható, nincs szükség a telefonokra. Pedagógust még mindig tudnának felvenni a kaposvári iskolákba.

– Hiány van matematika, fizika, kémia, informatika tanárból, foglalkoztatunk utolsó éves hallgatókat, valamint nyugdíjas kollégák is besegítenek fél, és teljes státuszban – mondta el a főigazgató. Örömmel mesélte, hogy a kaposvári iskolákban tizennyolc első osztály indul. Az idén a Kodályban nyolcvan gyermekkel három és összesen 3200 tanulónak csengetnek be szeptember másodikán. A városi tanévnyitót a Bárczi iskolában tartják vasárnap öt órakor.