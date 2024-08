Ezt ne hagyja ki! Tikkasztó hőség

Hűtik a teheneket, hogy most is eleget tejeljenek A hőségtől az állatok is szenvednek, a gazdák fokozott figyelemmel gondoskodnak a biztonságukról. A tehéntartók ventilátorral enyhítik a forróságot, és gyakran vízzel permetezik a szarvasmarhákat és a lovakat is.