Podmaniczky Péter, Balatonboglári Borvidék

Podmaniczky Péter

Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu – Augusztus első felében kezdődik a szüret a borvidék 90%-án, 1-2 hét különbséggel. Fontos megjegyezni, hogy a fiatal tőkéken korábban zajlik a szüret, idén extrém korán, júliusban. Az évjárat nagyon jónak tűnik, ugyan maga a terméshozam kevesebb lesz a korábbi évekhez képest. Sokat permeteztünk idén a tavaszi nagy esők miatt, most pedig meleg van, így hőkárosodás is felléphet a szőlőnél és abból a tavaszi esőből most jöhetne egy nagy adag.

Jászebrényi Dániel, Kis-balatoni Borvidék

Jászebrényi Dániel

Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu – Most, augusztus első hetében az Irsai Olivér szedésével nyitottuk meg a szüretet, majd chardonnay, sauvignon blanc következik. Folyamatosan figyeljük a szőlő cukor-sav arányát, a pincében is megtörténtek az előkészületek a szüretre, aminek a 80%-a gépesítve van. Ezen felül egy 15 fős stabil brigádunk van, akikre minden évben számíthatunk a munkák során.

Varga Péter, Badacsonyi Borvidék

Varga Péter

Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu – A Csabagyöngye szüret július 23-án volt. Most ez korainak tűnik, az eddigi legkésőbbi Csabagyöngye szüret augusztus 12-én volt. Ahhoz képest ez tényleg nagyon korán van. De szüreteltünk már július 27 én. Igazából utólag lehet csak megmondani, hogy milyen évünk is volt, de minden nagyon jónak tűnik! A mostani időszak igazán jó a szőlőnek. Nálunk az úgynevezett nagy szüret, ami az Irsai után kezdődik és nem tartozik bele a késői szüretelés, a jégbor. Tehát az a nagy szüret, amikor 3-4000 mázsa szőlő jön be egyszerre naponta, valamikor októberben volt, az elmúlt 15 évben, de leginkább az utolsó 5-6 évben folyamatosan csúszott előre, áthelyeződött szeptemberre. Borítókép: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu

forrás: likebalaton.hu