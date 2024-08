Az emberi test jól alkalmazkodik a hőmérsékleti változásokhoz: ha melegünk van, izzadunk, ha pedig fázunk, ereink összehúzódnak, és kevesebb hőt adunk le, illetve didergéssel igyekszik plusz hőt termelni a szervezetünk. Otthoni négylábú kedvenceink testhőszabályzása azonban eltér a miénktől, hiszen ők nem tudnak izzadni a melegben. A hőleadásra a kutyák esetében elsősorban a lihegés szolgál, és bár a macskák őse eredetileg sivatagi faj, ezért jobban viselik a meleget, nekik is megterhelő lehet a nagy nyári hőség. Kisállataink a légzéssel, az ürítéssel és a mancsokon keresztüli párolgással is szabályozzák vízháztartásukat, amit evéssel és ivással tudnak kompenzálni. A kánikulában azonban mindez kevésnek bizonyulhat, és akár komolyabb következményekhez, például kiszáradáshoz, vagy végső esetben hőgutához is vezethet az extrém hőség. Ennek a veszélye különösen akkor áll fent, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja az állat testhőjét: ez a kutyák esetében 38-39, macskák esetében pedig 38-38,5 Celsius fokot jelent. A hő azonban nagyjából 31 °C felett már nem távozik a bőrön keresztül, ezért ennél magasabb hőmérséklet esetén mindenképp figyelnünk kell kisállataink jelzéseit – ilyenkor a lihegés, zihálás válik az egyetlen eszközzé a testhő csökkentésére.1 Fontos figyelembe vennünk azt is, hogy a lihegés hatékonyságát nagyban befolyásolja a megnövekedett páratartalom, illetve az, ha zárt, rosszul szellőző helyen tartjuk kis kedvencünket. Mindemellett bármilyen, a felső légutak működését akadályozó tényező, például betegség vagy egyes fajtáknál – például bulldog, mopsz vagy boxer – a rövid orr is hátrányos lehet.2

Ventilátor vs. légkondi

Mivel háziállataink nem izzadnak, egy hagyományos ventilátornak egészen más hatása van rájuk, mint ránk, emberekre. A ventilátorok ugyanis nem változtatnak a beltéri hőmérsékleten, csupán a levegő keringetésével segítik a veríték gyorsabb párolgását. Kisállatainknak a ventilátor éppen ezért egyáltalán nem jelent felüdülést a nagy melegben, ugyanakkor a légkondicionáló készülékekkel pontosan szabályozhatjuk a beltéri hőmérsékletet, megteremtve így négylábú kedvencünk számára is az ideális körülményeket.