Próbálnak védekezni a nyári szárazság ellen, ezért csepegtető öntözőrendszert építettek ki, melyen keresztül tápoldatot is juttatnak a földekre. Ezzel ellensúlyozzák a kánikula hatásait, de a nap káros UV-sugárzása ellen nem sokat tudnak tenni. Összességében még így is több termésre számítanak mint tavaly, mert újabb ültetvények váltak termővé, tehát már nemcsak a belső egy hektáron takarítanak be, hanem a teljes 14 hektáros területről.

– Megterhelő az aszály és a hosszú hőhullám, ezért a belső területeken terméscsökkenés lehet, de mivel az új telepítések is termőre fordultak, összességében nagyobb termésre számítunk

– mondta Szabó Kristóf birtokgazda, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa. Egy cseh, egy német és egy amerikai fajtával foglalkoznak, s bár a benti földekről ki kellett venni egy fajtát, a külső területeken továbbra is háromféle komlót ter­mesztenek. Két-három héten belül megkezdődik a szüret. Egy traktorra szerelhető speciális karral gyűjtik be a termést, és az így a levágott komló egy menetben a traktor által vontatott pótkocsira hullik. Miután a pótkocsi megtelt, a helyi feldolgozóba szállítja a növényt. Itt történik a szárítás, a zsákolás és a pelletálás. A különböző fajták betakarítása nem egyszerre zajlik, így elnyújtják a tennivalókat. Alkalmi munkavállalókat is foglalkoztatnak a komlótermesztésben: 5-6 ember állandóan dolgozik, és idényszerűen 25 munkásnak adnak állást, főként a faluból és a környékbeli kistelepülésekről jelentkezőknek, és természetesen az otthon lakói közül is többeknek.



A bevételt a komlóföldek fejlesztésére fordítja az ökumenikus segélyszervezet Még 2018-ban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Heineken Hungária együttműködéseként 30 millió forintból indították el a kastélyosdombói beruházást. Akkor a segélyszervezet szociális és fejlesztőközpontjának dolgozói 2500 palántát ültettek el a központhoz tartozó, egyhektáros területen. Abban az évben kéttonnás termést vártak, a betakarított komlót a Heineken piaci áron felvásárolta, és felhasználta a sörkészítéshez. Továbbra is ugyanazzal a sörgyártó céggel állnak kapcsolatban. A bevétel azonban helyben marad, a komlóültetvények további fejlesztésére fordítják.