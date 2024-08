Sütő Tamás szerint az is fontos, hogy a szolgálatra jelentkező idősebb tartalékosok példát mutatnak a fiataloknak. Kiemelte: Somogy katonamegye volt, s most is bebizonyosodott, hogy továbbra is sokan érdeklődnek a honvédség iránt.

- Büszke vagyok arra, hogy a kaposvári 7. hadkiegészítő és toborzó központ méltó utódja a Somogy megyei Hadkiegészítő Parancsokságnak - mondta Sütő Tamás. - A parancsnok és tisztjei magas szintű szakmai tudással látják el feladatukat.