Tovább emelkedhet a reálbér a kkv szektorban

Infláció feletti fizetésemelésre és cafeteria juttatásokra is számíthatnak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások dolgozói. A K&H kkv bizalmi index kutatás legutóbbi adatai alapján a kkv szektorban 8,2 százalékos béremelés várható és a cégek fele béren kívüli juttatással is tervez a következő egy évben. Emellett a foglalkoztatottság is kedvezően alakulhat.

Akár a Magyar Nemzeti Bank által idei évre várt 3-4,5 százalék közötti, akár a 2025-re jelzett 2,5-3,5 százalék közötti éves inflációt nézzük, a kkv szektor bérei ezt meghaladó mértékben emelkedhetnek a következő egy évben. A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait vizsgáló K&H kkv bizalmi index második negyedéves eredményei alapján ugyanis a szektorban átlagosan 8,2 százalékos bérnövekedést jeleznek a vállalkozások. „Az inflációt meghaladó mértékű fizetésemelések vélhetően az elmúlt években jellemző kétszámjegyű infláció lassú korrigálását jelentik, de emellett a képzett és tapasztalt munkaerő megtartásának szándékát is mutatja. Ezt erősíti az is, hogy az év eleji 66 százalékhoz képest jelenleg már 71 százalék számol béremeléssel” – részletezte az eredményeket Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője. plusz juttatásra is számíthatnak a kkv dolgozók A bérek várható kedvező alakulása mellett a fizetésen kívüli juttatások szempontjából is pozitív a szektor: az előző negyedévhez képest 40-ről 50 százalékra emelkedett a béren kívüli juttatással tervező cégek aránya. Ezen belül is főként a 13. havi fizetést, jutalmat (18%), a SZÉP kártya-juttatást (11%) és a cég saját döntése alapján nyújtott utazási költségtérítést (9%) terveznek nyújtani dolgozóiknak a következő egy év során, a törvény által kötelezően előírt közlekedési költségtérítésen felül, ami a cégek 15 százalékát érinti. Emellett erősödött az egészségpénztári befizetésben gondolkodó cégek aránya: az előző negyedévi 3 százalékhoz képest jelenleg a kkv-k 6 százaléka tervez ezzel. A kkv-k azonban nem mondhatók egységesnek a béren kívüli juttatások szempontjából, nem mindegy, hogy mekkora és az ország melyik részén működő vállalkozásról van szó. Az ország nyugati részében a cégek 47 százaléka tervez béren kívüli juttatást nyújtani dolgozóinak, a keleti országrészben ehhez nagyon hasonlóan 49 százalék, míg a közép-magyarországi régióban 59 százalék ez az arány. Ennél is nagyobb eltérés látható a cégméret szerint: a legkisebb, 100 millió forint éves árbevétel alatti cégeknek 42 százaléka vezetne be béren kívüli juttatást, míg ez a 100-300 millió forint árbevétel közötti cégek esetében 54, az e fölötti, 300 millió és 2 milliárd forint közötti árbevételű cégek esetében pedig kiugróan magas, 71 százalék.

létszámbővítés is várható a szektorban A felmérés eredményei alapján érdemes lehet most munkát keresni a kkv szektorban, ugyanis minden ötödik vállalkozás létszámbővítést tervez. Emellett 72 százalékuk a jelenlegi dolgozói létszámmal tervezi a következő egy évet, és csupán a cégek elenyésző része, 5 százalék gondolkodik a munkaerő csökkentésében. Érdemes azonban megnézni, melyik ágazatról van szó. A kereskedelmi és a szolgáltató szektorban a vállalkozások 21 százaléka számol a jelenleginél nagyobb létszámmal, és az előbbiek 5, utóbbiak 4 százaléka tervez csupán leépítést. A mezőgazdasági és ipari cégeknél azonban ennél kevésbé kedvező a helyzet. Az agráriumban csupán a cégek 15 százaléka tervez bővítést, miközben minden tizedik kevesebb dolgozóval számol. Az ipari vállalkozások körében is hasonló a helyzet, az átlagnál alacsony arányban (17%) terveznek munkaerőfelvételt, mellette viszont itt csak 7 százalék gondolkodik létszámcsökkenésben.

