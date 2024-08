Az olimpia után most a világ legjobb parasportolóin a sor, hogy megmutassák: szorgalmuk, kitartásuk, kiváló teljesítményre törekvésük példaként állhat mindannyiunk előtt. A hazai delegáció lázasan készül a nagy megmérettetésre, összesen 39 magyar parasportoló 13 sportágban méri majd össze tudását a többi ország kiválóságaival, ami 2 sportolóval és 3 sportággal több, mint a tokiói paralimpián. A sportágak száma már így is rekordnak számít a magyarok számára, és ha ezt összevetjük az éremesélyesek számával, könnyen lehet, hogy az elkövetkezendő két hétben több sportágban állhatnak dobogóra versenyzőink, mint az eddigi paralimpiákon valaha. Az egyéni sportágakban különösen jól teljesítettek a kvalifikációs időszakban parasportolóink, 3 sportágban is sikerült a visszatérés a játékokra: magyar lovasnak húsz, bocciázóknak tizenhat, judokának pedig nyolc év elteltével szurkolhatunk újra.

A legcsillogóbb és legtöbb éremre abban a három sportágban számíthatunk, amelyekben Magyarország az épek és a fogyatékkal élők versenyeiben egyaránt kiemelkedően szerepel évek óta: úszásban, vívásban és kajak-kenuban. Úszásban 7, kerekesszékes vívásban és kajak-kenuban 6-6 sportoló kvalifikált a párizsi játékokra, és a legtöbb érmet is az első két sportágban gyűjtöttük a paralimpiák történetében – úszásban 86-szor, vívásban 27 alkalommal állhatott eddig magyar a dobogóra. Nagy eséllyel indulnak még az asztaliteniszezők, atléták és sportlövők is, így akár a tokiói legendás teljesítmény felülmúlása is lehetséges, ami a paralimpiai érek számát illeti.

„A Magyar Paralimpiai Csapat Pénzintézeteként és hosszú távú támogatójaként az elmúlt 18 évben rendszeresen találkoztunk ezekkel az elhivatott, eltökélt sportolókkal, akik emberfeletti teljesítménnyel küzdenek álmaik megvalósulásáért. Olimpikonjaink után most rajtuk a sor, hogy Párizsban kihozzák magukból a legjobbat, és megérdemlik, hogy ugyanolyan figyelmet kapjanak, mint ép társaik. Szurkoljunk együtt a magyarokért ismét!” – buzdít Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.