A település határban gyülekeztek a kisebb és nagyobb teljesítményű traktorok, majd sorba álltak és szépen lassan elindultak a porrogi futballpálya irányába. A fűnyíró traktoroktól kezdve, a kis kerti gépeken át, egészen a szántóföldeken dolgozó hatalmas járművekig, sokféle traktor csatlakozott a felvonuláshoz.

Hatodik alkalommal szervezték meg a traktoros felvonulást

Fotó: Lang Róbert

Kránicz Gábor egy ötven éves, orosz gyártmányú, kicsit megkopott festésű erőgéppel tűnt ki a tömegből. A férfi érdeklődésünkre elmondta, sok munkaóra van már a traktorban, melyet a mai napig büszkén vezet. A traktor szépségversenyre is benevezte, mert számára ez a legmutatósabb jármű. A gyékényesi Balogh Balázs sokadjára vett részt a traktor találkozón. A fiatal traktoros nem csak a felvonulásra, hanem az ügyességi versenyre is benevezett. Tavaly a második helyet szerezte meg, ezért jó eséllyel indult az idei megmérettetésen is. Varga Tibor egy Deutz Fahr márkájú traktorral képviselte munkahelyét Porrogon. A somogybükkösdi fiatal kérdésünkre elmondta, fontosnak tartotta, hogy eljöjjön a rendezvényre, mert ezáltal is népszerűsítheti a mezőgazdasági munkát.

