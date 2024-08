Megvannak a balatoni szolgálati lakás program első nyertesei – számoltak be az új pályázati konstrukció eredményeiről Badacsonytomajban csütörtök délelőtt. Az első körben 10 pályázat nyert, amelynek következtében 71 szolgálati lakás (56 új és 15 felújított) létesítésére nyílik lehetőség a Balatonnál. A fennmaradó 2,4 milliárd forintra november 29-ig lehet pályázni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet önkormányzatainak.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a sajtótájékoztatón kiemelte: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával és a Balaton Fejlesztési Tanács közreműködésével meghirdetett 4,5 milliárd forint állami forrásból mintegy 2,1 milliárd forint támogatási igény érkezett be eddig.

– Élénk volt az érdeklődés a szociális lakás program iránt az önkormányzat részéről, egészségügyben, rendvédelemben, oktatásban dolgozók fognak így otthonra lelni – tette hozzá a miniszter. A bérlakásépítés abban is segít, hogy a Balaton ne csak üdülőhelyként, hanem lakóhelyként is vonzó legyen, a térségben élők megtalálhassák számításaikat.

– Célunk a balatoni térség népességmegtartó erejének növelése, a képzett és aktív korú népesség elvándorlásának megállítása, segítségnyújtás a fiataloknak a megfelelő egzisztencia és karrier helyben történő megteremtésében – emelte ki Witzmann Mihály, Somogy vármegye 2. számú országgyűlési képviselője. Móring József, a dél-dunántúli régió fejlesztési kormánybiztosa elmondta: Balatonkeresztúron egy szolgálati lakást, Fonyódon 22 bérlakást, míg Marcaliban 15 bérlakást alakítanak ki. Balatonszárszón háziorvosi szolgálati lakást hoznak létre. – A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 170 települése pályázhatott a kiírás során.