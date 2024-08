Sima út 14 perce

Tükörsima aszfalt vezet fel az emelkedőn

Több utat is felújítottak és megépítettek Somogyban az elmúlt hónapokban. Csombárd és Bodrog között, valamint a 67-es főút simonfai szakaszán is minőségi aszfalton lehet közlekedni. Elkészült a Bodrog és Somogyjád közötti út is, ezt azonban egyelőre még nem lehet használni.

Marosi Gábor

Fotó: Bencsik Adam

A 67-es főút Simonfához közeli szakaszán viszont már tükörsima aszfalton lehet autózni. Az emelkedő mindhárom forgalmi sávját felújították egy kilométer hosszúságban, mondta el érdeklődésünkre Pécsi Norbert Sándor a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője. A kardosfai bejáró környékén 1200 méteres szakaszon is nagy felületű javítási munkát végeztek el a szakemberek. A két beruházás csaknem 140 millió forintba került. Csombárd és Bodrog között 600 méternyi útszakasz burkolata újult meg teljes szélességben. Ez a beruházás a 2023-as Bodrog település kül- és átkelési szakaszát egyaránt érintő, több mint 5,6 kilométeres útszakasz felújításának folytatásaként valósult meg. A tervek szerint jövőre Csombárd teljes belterületi szakasza is megújulhat több mint 2,3 kilométer hosszan. A fejlesztést a Magyar Falu Program pályázatából finanszírozzák. A Bodrog és Somogyjád közötti távolság is lerövidül hamarosan. A közlekedőknek eddig Osztopán felé kellett kerülni ahhoz, hogy átérjenek a másik településre. A két falu között viszont nemrég 1770 méter hosszan megépült egy jó minőségű út, mely jelentősen megkönnyíti az utazást. Lőrinczné Kiss Ilona Somogyjád polgármestere megkeresésünkre elmondta, a Vidékfejlesztési pályázat keretében, a bodrogi önkormányzattal közösen vágtak bele a beruházásba. – A mezőgazdasági vállalkozók miatt is fontos volt ez az út – hangsúlyozta. – A településünkön található vasútállomás, melyet a gazdálkodók ezután minőségi úton tudnak megközelíteni azért, hogy terményeiket felpakolhassák a vagonokra. Természetesen nemcsak ő miattuk volt fontos az útépítés, hanem azért, hogy a két települést összeköthessük – tette hozzá a somogyjádi polgármester. A főutakon is aszfaltoznak az ősszel

Ősszel is több útszakaszt újít fel a Magyar Közút Somogyban. A 6402-es számú mellékúton Nagyberénynél csaknem 2,5 kilométeren, a 7118-ason Balatonvilágosnál 1,6 kilométeren, valamint a 65102-es számún Kötcsénél egy kilométer hosszan aszfaltozzák le az utat. Mindegyik beruházás a Magyar Falu Program keretében történik majd meg. A 6-os főúton Darány és Barcs között, a 7-es főút Balatonkeresztúr, illetve Siófok és Balatonszéplak térségében, továbbá a 65-ös főúton Som környékén végeznek kisebb felületű, nem összefüggő aszfaltozási munkákat.



