Először 2013. nyarán érkezett erre a területre a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakembereinek egy csoportja, miután több bejelentést is kaptak, hogy alacsony vízállás esetén robbanótesteket lehet látni a hídlábaknál - írja a BarcsMédia. A bejelentések jogosak voltak. Az egy hetes feltárás és mentesítés során mázsányi hadianyagot szállítottak el megsemmisítésre. Gyalogsági lőszer, aknavetőgránát, kézigránát, tüzérségi gránát, és harckocsi ágyú gránát is volt a mederben. Akkor veszélyelhárítás zajlott, most a terület ellenőrzése történik. A M.H. 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerészeinek feladatvégzése idejére a város vezetése biztonsági okokból korlátozza a Barcsi Dráva Híd környékének, és a Szabadstrandnak a forgalmát, emiatt tilos lesz a fürdés.