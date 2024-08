Sokkal inkább kecsegtetett kulturális attrakciókkal, élménydömpinggel, s ha jutott is idő átmeneti elcsöndesedésre, magunkba tekintésre, az csak javunkra vált. Most, az olimpia hevében is így van ez, e kis ország közösen szurkol sportolóinknak, és büszke arra, hogy szaporodnak az érmek. Merthogy szentek és boldogok, Nobel-díjasok és olimpiai bajnokok számát tekintve élen jár hazánk, és ezért okkal lehet büszke nemzetünk.

Sokszor eszembe jut, vajon, hogy vélekedne mai népéről államalapító Szent István királyunk, kinek ünnepére készülünk, s akinek korában sem volt ismeretlen a széthúzás. Elég, ha a Somogyország földjén különösen ismert Koppányt említem, kinek alakjáról vélhetően nem feledkezik meg a törökkoppányi gyökerű Szakály Sándor történészprofesszor, a vármegye legfrissebb Pro Comitatu Somogy-díjasa sem, amikor a kuratóriumi elnökletével működő Szent István-díj Alapítvány esztergomi ünnepségén köszöntőt mond, mielőtt a 75 esztendős Farkas Bertalan vadászpilóta, űrkutató és űrhajós átvenné e rangos elismerést. Az első magyar űrhajóst követően, 44 év múltán újabb magyar készül az űrbe, amely szintén szenzáció, csakúgy, mint korábban Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja volt.

Somogyvár a mai Kárpát-medencei búzaösszeöntés helyszíne

Mindenkire más és más hat revelációként. Jómagam örülök, hogy ilyen sikeres a Magyarok Kenyere-program, s különösen annak, hogy a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhely lesz a mai Kárpát-medencei búzaösszeöntés helyszíne, hogy e nemes kezdeményezés nyomán szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi intézmények kapjanak lisztet kenyérhez, kalácshoz…

A somogyi települések egy részén is már javában tartanak az augusztus 20-i előkészületek. Hol szolidabb esemény, hol valóságos programarzenál várja a közönséget. Az új kenyér ünnepén túl, államalapító, népét kereszténységre térítő, szent királyunkra emlékezünk. S hogy miként vélekedne rólunk, 21. századi magyarokról? Talán az ünnep majd erre is választ ad.